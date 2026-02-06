Jessy Bulbo desde Casa del Lago UNAM: ¿A qué hora es su presentación HOY?

Símbolo de la rebeldía femenina en México, ex integrante de la alineación Las Ultrasónicas, famosa por canciones como “Maldito”, su cover de “Mi muñequita sintética”, “Comal” o “Sexo sin amor”, Jessica Araceli Carrillo Cuevas, bajista y compositora surgida de la escena punk de los años 90 en el alguna vez Distrito Federal, mejor conocida como Jessy Bulbo, llega este viernes 6 de febrero a Casa del Lago de la UNAM para un concierto que promete bastantes temazos y mucha nostalgia de aquellos días del “Baila monstruo, Baila monstruo” de los primeros dos miles.

“Feria Material no es un lugar para ver lo que ya conoces, sino para descubrir lo que sigue” fueron las palabras que utilizaron sus fundadores para definir a Feria Material. Es por esto que Adriana Lara, la artista que está detrás de Red Social, trae a Jessy Bulbo, figura clave del punk mexicano, para colaborar en Feria Material como parte del programa de performance IMMATERIAL. El concierto será este viernes 6 de febrero a las 8pm en el Foro Alicia Urreta de Casa del Lago UNAM.

La Feria Material nace con el propósito de dar voz a artistas cuyas propuestas emergentes, innovadoras y radicales están redefiniendo el arte contemporáneo. Desde que su fundación, en 2014, ha construido ecosistemas en que convergen galerías y espacios independientes con algunas de las propuestas más sólidas del ámbito nacional e internacional. Mientras que Red Social, proyecto que articula y conduce sonidos subterráneos dela Ciudad de México, se suma a este evento de la mano de Adriana Lara, artista que explora el recorrido de la música y el sonido, entendidos como formas vivas, afectivas y relacionales, que crean vínculos entre escena, contexto y escucha colectiva.

Por su parte, Jessy Bulbo es el gozne que une Red Social y Feria Material. Una música que tras su salida de la famosa agrupación Las Ultrasónicas, inició una exitosa carrera como solista, en la que lleva más de veinte años. Su trayectoria la ha convertido en un referente fundamental de la música alternativa y del punk hecho por mujeres en México y Latinoamérica.

El concierto colaborativo de Jessy Bulbo y Feria Material es la oportunidad perfecta para adentrarse en el arte de manera más inmersiva, experimentando a través de la música y las artes plásticas. La cita es el viernes 6 de febrero a las 8pm, en el Foro Alicia Urreta de Casa del Lago UNAM, en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.