¡Guns N’ Roses regresa a México en 2025! Fechas, boletos y todo lo que debes saber de su show en CDMX

‘Bienvenidos a la jungla’ … otra vez. La banda Guns N’ Roses anuncia ‘con bombos y tarolas’ su regreso a México este 2025 como parte de su gira por Latinoamérica, que además contempla países como Colombia, Brasil y Costa Rica.

La banda, que debutó en 1987 con el álbum Appetite For Destruction y éxitos como ‘Paradise City’ y ‘Sweet Child O’ Mine’, visitó México por primera vez en 1992. Regresó en 2007 con el vocalista Axl Rose como único miembro original, y en 2016 volvieron con Slash y Duff McKagan, y desde entonces nuestro país es uno de sus destinos favoritos.

Para todos aquellos fans de los intérpretes de ‘November Rain’, la buena noticia es que hay una fecha programada este 2025 para ver a Guns N’ Roses en la CDMX. ¿Cuándo y dónde? Te contamos los detalles.

Flyer oficial con las fechas de la nueva gira de Guns N’ Roses por México y Latinoamérica. (Foto: Especial / Instagram: @gunsnroses)

¿Dónde y cuándo toca Guns N’ Roses en México en 2025?

Guns N’ Roses tocará a México el 8 de noviembre de 2025, y es hasta ahora la única fecha confirmada en el país. Sin embargo, se espera que anuncien más presentaciones, como suelen hacerlo en sus visitas al país.

La banda que toma temas como ‘Don’t cry’ se presenta en el Estadio GNP Seguros (antes conocido como Foro Sol), escenario que ya conocen muy bien, aunque en sus últimas visitas, optaron por sitios más íntimos, como el Palacio de los Deportes.

El Estadio GNP Seguros se encuentra en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, alcaldía Iztacalco, Ciudad de México. Está cerca del Autódromo Hermanos Rodríguez y cuenta con acceso desde las estaciones de metro Puebla y Ciudad Deportiva, además del Metrobús UPIICSA.

Axl Rose, el vocalista, es el único miembro original que ha permanecido en la banda desde sus inicios a mediados de los años 80. (Foto: Especial / Instagram: @gunsnroses)

Fechas clave: ¿Cuándo es la preventa y venta de boletos para el concierto de Guns N’ Roses?

A diferencia de otros eventos donde los primeros en conseguir boletos son las personas con cierta tarjeta bancaria, en esta ocasión, la preventa comienza con la ‘Venta Fans’ el martes 10 de junio a las 2:00 p.m. (hora del centro de México), a través de la página de Ticketmaster.

Después viene la venta especial para tarjetas de crédito y débito HSBC, que se divide en dos días dependiendo el tipo de cuenta que tienes:

Gran venta HSBC crédito : miércoles 11 de junio de 2025 a partir de las 2:00 p.m.

: miércoles 11 de junio de 2025 a partir de las 2:00 p.m. Gran venta HSBC crédito y débito: jueves 12 de junio de 2025 a partir de las 2:00 p.m.

La venta general es el viernes 13 de junio en las taquillas del inmueble (puerta 7 del Palacio de los Deportes) y en la página oficial, www.ticketmaster.com.mx. Si adquieres tu boleto por Internet, toma en cuenta los cargos por servicio de Ticketmaster.

¿En cuánto estarán los boletos para ver en vivo a Guns N’ Roses?

Hasta ahora no se han revelado los precios para el concierto de Guns N’ Roses. Sin embargo, no llegan al nivel de los costos que tuvo Shakira en su gira Las mujeres ya no lloran en el Estadio GNP Seguros, ni son tan accesibles como los de Dua Lipa con su tour Radical Optimism Tour, a quien apodaron “la campeona de los precios bajos”.

El guitarrista Slash salió oficialmente de la banda en 1996 tras discusiones con Axl Rose. (Foto: Especial / Instagram: @gunsnroses)

¿Cuánto costaron los boletos de la última presentación de Guns N’ Roses en México?

La última vez que Guns N’ Roses se presentó en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol) fue en 2016. Estos fueron los precios de los boletos en ese momento, con casi una década de diferencia respecto al show actual:

Pista A: $1,680 MXN

Pista B: $900 MXN

Verde A: $2,380 MXN

Naranja A: $1,780 MXN

Verde B: $1,380 MXN

Naranja B: $980 MXN

Verde C: $580 MXN

Naranja C: $390 MXN

¿Qué canciones tocará Guns N’ Roses en su show en México 2025?

Basándonos en su última visita a México en 2023, durante el festival Hell & Heaven en el Foro Pegaso de Toluca, estas podrían ser las canciones y éxitos que Guns N’ Roses interpretaría, ya que no suelen modificar mucho su setlist entre conciertos:

‘It’s so Easy’ ( Appetite For Destruction )

) ‘Bad Obsession’ ( Use Your Illusion I )

) ‘Chinese Democracy’ ( Chinese Democracy )

) ‘Mr. Brownstone’ ( Appetite For Destruction )

) ‘Welcome to the Jungle’ ( Appetite For Destruction )

) ‘Estranged’ ( Use Your Illusion II )

) ‘You Could Be Mine’ ( Use Your Illusion II )

) ‘Live And Let Die’ (Cover de Paul McCartney incluido en Use Your Illusion I )

) ‘Sweet Child O’ Mine’ ( Appetite For Destruction )

) ‘November Rain’ ( Use Your Illusion I )

) ‘Patience’ ( G N´R Lies )

) ‘Don’t Cry’ ( Use Your Illusion I )

) ‘Paradise City’ (Appetite For Destruction)

El bajista Duff McKagan dejó la banda en 1997 y volvió en 2016. (Foto: Especial / Instagram: @gunsnroseS)

¿Dónde más tocará Guns N’ Roses en su nueva gira?

Aquí te dejamos la lista completa de conciertos por la parte de la gira de otoño de 2025 por Guns N’ Roses: