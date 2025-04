Nominados de ‘La Casa de los Famosos’ 2025 HOY 3 de abril: ¿Dónde y a qué hora ver la gala EN VIVO?

'La Casa de los Famosos All Stars' llegó a su novena gala de nominación. (Foto: Especial El Financiero)

Yo tenía 23 habitantes... Y no más me quedan 15: La Casa de los Famosos All Stars llegó a la novena semana, donde nuevamente se otorgan puntos entre los participantes para poner en riesgo a sus compañeros y que el público elija al siguiente expulsado.

Los nominados de La Casa de los Famosos en la octava semana fueron 8, la placa más numerosa hasta el momento en toda la temporada.

El octavo eliminado de LCDLF 2025 de Telemundo fue Laura Bozzo quien durante la gala aseguró que ella iba a ser la siguiente en salir.

¿Dónde y a qué hora ver hoy la novena gala de nominación de ‘La Casa de los Famosos All Stars’ 2025?

La Casa de los Famosos 2025 designa días específicos para sus actividades, así es como tenemos lunes de eliminación, martes de prueba de líder y jueves de gala de nominación.

Las galas las puedes seguir en diferentes plataformas, tenemos el canal de TV de Telemundo, la página web o el canal de YouTube, ambos de la misma televisora, pero mantienen un bloqueo regional si buscas verlos desde México.

Sin embargo, no todo son malas noticias porque puedes estar al pendiente de las actualizaciones compartidas en las redes sociales del reality show.

El horario de inicio de la gala de nominación es a las 18:00 horas del tiempo del centro de México, de acuerdo con la página oficial, no obstante, en las últimas dos semanas el programa comenzó a las 17:00 horas sin previo aviso.

Votaciones en LCDLF All Stars: ¿Cómo apoyar a los participantes del reality show?

Para votar en La Casa de los Famosos y apoyar a tu habitante favorito que esté en riego de salir, debes ingresar a la página web de Telemundo y ubicar la pestaña de “nominados”.

Cuando le des clic se despliega un apartado con las imágenes de los rostros de los participantes de La Casa de los Famosos All Stars.

Debes elegir uno y de forma inmediata aparece la opción “Enviar voto”, recuerda dos cosas importantes, la primera es que solo puedes hacer esto una vez.

La segunda es que no se puede votar desde México porque mantiene un bloqueo regional que te lo impide, al igual que en la transmisión.

¿Quién se convirtió en la líder de la semana 9 en ‘LCDLF’ All Stars?

La prueba del líder ocurrió el pasado martes 1 de abril, donde Alejandra Tijerina, Paty Navidad, Luca Onestini, Rosa Caiafa y ‘Caramelo’ disputaron el beneficio.

Finalmente, fue Rosa Caiafa quien obtuvo la inmunidad al convertirse en la líder de la semana 9, además eligió a Carlos Chávez para que suba con ella a la suite.

Caiafa no puede ser designada en las votaciones de sus compañeros en la gala de nominación, anunció La Jefa.

Lista de integrantes de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo: ¿Quiénes están en la competencia?

8 habitantes ya fueron eliminados de la temporada All Stars de La Casa de los Famosos de Telemundo.

Dentro del reality show pertenecen otros 15 competidores que buscan llevarse el premio y son los siguientes:

Paty Navidad

Luca Onestini

Uriel del Toro

Carlos ‘Caramelo’ Cruz

Carlos Chávez

Alejandra Tijerina

Alfredo Adame

Rey Grupero

Diego Soldano

Rosa Caiafa

Dania Méndez

Paulo Quevedo

Manelyk González

Lupillo Rivera

Niurka Marcos

¿Qué participantes quedaron eliminados de ‘LCDLF All Stars’ 2025?

La más reciente eliminada de La Casa de los Famosos All Stars 2025 es Laura Bozzo quien quedó hasta el final en la sala de eliminación junto a Diego Soldano y Paulo Quevedo.

En esta lista se encuentran la exparticipante Aleska Génesis, Salvador Zerboni (el primer eliminado), Varo Vargas, Valentina Valderrama, Nacho Casano, Erubey de Anda y Julia Gama.

Este es el orden en el que los habitantes se despidieron del reality show: