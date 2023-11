Luis Miguel inicia su tour 2023 en México: Así fue el primer concierto de 'El Sol' en Monterrey

El cantante Luis Miguel ofreció su primer concierto en México como parte de su Tour 2023, el cual marca su regreso a los escenarios tras varios años de ausencia.

‘El Sol’ estuvo acompañado por su pareja Paloma Cuevas y su hermano Alejandro Basteri, con quienes fue a cenar previo a su espectáculo en un lujoso restaurante de comida mexicana ubicado en la zona de San Pedro Garza García.

Este 14 de noviembre, el intérprete deleitó en el Estadio Banorte, de Monterrey, en el primero de los shows programados que también se llevarán a cabo este 15 y 16 de noviembre, luego de ofrecer un show privado por el aniversario de Grupo Financiero Value, en donde estuvieron personalidades como el ‘Canelo’ Álvarez, Randy Arozarena o Michelle Salas.

Después de sus compromisos llegará con 7 fechas a la Arena Ciudad de México, todas con sold-out, por lo que te contamos qué podrás esperar, pues los shows han tenido una duración de poco más de hora y media.

La gira 2023 de Luis Miguel ya comenzó en México tras su paso por Argentina, Chile y Estados Unidos. (Foto: Instagram @luismiguel)

‘El Sol’ enamora a fans en Monterrey

Cerca de las 21:30 horas las luces del recinto se apagaron y apareció el video que lo muestra en distintas etapas de su carrera antes de salir al escenario vestido con un traje negro y corbata.

Aunque una ligera llovizna se hizo presente, no impidió que los fans corearan todas las canciones de su setlist, en el que incluyó un homenaje a Michael Jackson y Frank Sinatra.

‘Será que No Me Amas’, ‘Amor, Amor, Amor’, ‘Suave’, ‘Ahora Te Puedes Marchar’ y ‘Culpable o No’ fueron cantadas adentro y afuera del inmueble, ya que quienes no pudieron conseguir boletos se congregaron en la calle en sus intentos de no perderse el espectáculo donde invitó al Mariachi Vergas de Tecalitlán y hasta hubo pedida de mano con un anillo de compromiso entre el público.