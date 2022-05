‘Obi-Wan Kenobi’: Estas son las revelaciones más impactantes del nuevo tráiler de Disney +

“No puedes escapar de él”, le advierten a Obi-Wan Kenobi en el nuevo tráiler de la serie de Disney + que se estrenó en el marco del día de Star Wars ‘May the 4th be with you’. Entre los adelantos del proyecto protagonizado por Ewan McGregor se puede ver a Lord Sith Darth Vader, interpretado por Hayden Christensen.

El primer vistazo de su armadura (brazos y pecho), así como su característica respiración son las pistas que vemos del villano. Ubicada diez años después de Star Wars: Episodio III: La venganza de los Sith, seis nuevos capítulos llegarán al contenido de la plataforma de streaming a partir del 27 de mayo, que se estrenen los dos primeros. A partir de entonces la entrega será cada miércoles.

¿De qué tratará ‘Obi-Wan Kenobi’?

McGregor retoma el papel de Jedi luego de 17 años. Mientras está en un autoexilio, el Imperio Galáctico comandado por el Gran Inquisidor va en su captura por ser uno de los últimos que practican la Fuerza, por lo que lo etiquetan como fugitivo y ofrecen una recompensa por él.

El video de casi minuto y medio muestra que volverá a encontrarse con su padre luego de vigilar al joven Luke Skywalker, a quien busca entrenar en su estancia en Tatooine pese a la resistencia de su tío Owen Lars: “Como hiciste con tu padre”, se expresa.

En el elenco participan viejas y nuevas caras para la franquicia con actores como Joel Edgerton, Moses Ingram, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell y Benny Safdie.

La dirección correrá a cargo de Deborah Chow, quien ya dirigió la primera temporada de la exitosa serie The Mandalorian y Mr. Robot. El guión fue escrito por Hossein Amini y la música la trabajó John Williams.