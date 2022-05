La ‘fuerza’ llega a la CDMX: ¿Dónde y cuándo es el concierto sinfónico de Star Wars?

Este 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars y la “fuerza” llega hasta la Ciudad de México, pues no podía haber mejor ocasión para realizar un concierto en vivo con música del universo cinematográfico creado por George Lucas.

A través de redes sociales, el Instituto de la Juventud y la Secretaría de Cultura anunciaron la presentación del concierto sinfónico de Star Wars.

“Nos vemos ahí, may the 4th be with you”, describe la publicación de Instagram, en referencia al Día de Star Wars que retoma la emblemática frase jedi de las cintas “May the force be with you“ (”que la fuerza te acompañe”).

La cita es en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza a las 19:00 horas, la entrada será gratuita.

¿Por qué se celebra el Día de Star Wars?

A través de nueve películas, Star Wars ha impactado a diversas generaciones. La primera, Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza, detonó en 1977 un fenómeno global que continúa hasta la actualidad.

El Día de Star Wars fue impulsado por seguidores de la saga, con el tiempo se difundió en redes sociales hasta convertirse en una fecha conmemorada en todo el mundo con maratones caseros, festivales, disfraces y más.

Algunas versiones señalan que la fecha se eligió porque el 4 de mayo de 1979, cuando en diversos diarios británicos se publicaron mensajes de felicitación a Margaret Thatcher, quien en ese entonces obtuvo el puesto de primer ministro, hubo uno que destacó: en el London Evening News el Partido Conservador del Reino Unido le dedicó la frase “May the Force be with you”, lo cual fue aprovechado por los seguidores de las cintas para crear el Star Wars Day.

Sin embargo, la celebración adquirió relevancia el 4 de mayo de 2011, cuando el cine Toronto Underground Cinema organizó un festival en el que se proyectaron todas las películas de la serie cinematográfica.

El Día de Star Wars retoma la frase “May the 4th (fourth) be with you”, por similitud fonética.