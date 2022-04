‘Se manchó el ska’: ¿Qué pasó en el concierto de Maskatesta y Melodycans en CDMX?

Este domingo, después de que se hicieron largas filas y una exhaustiva revisión a los asistentes para entrar a los conciertos de varias bandas en Terraza Franciscana, en la Ciudad de México, Melodycans estaba

tocando en el escenario y de pronto se escucharon detonaciones de arma de fuego.

El momento quedó registrado en un video que circula en redes sociales, donde se observa a los integrantes de la banda detenerse y replegarse, mientras el público también comienza a buscar refugio.

Terraza franciscana, un foro ubicado en la calle Jesús María 42, en el Centro Histórico de la CDMX, anunció para este sábado 17 de abril un evento para “todas las edades” con las agrupaciones Maskatesta, Melodycans, Jamaica Sonora, Gallo Rojo y Skapienz, lo cual culminó con hechos violentos y un saldo de dos personas heridas.

En redes sociales los asistentes al evento señalaron que antes de las detonaciones hubo una pelea dentro del lugar y posteriormente una riña afuera, en la cual presuntamente resultó herido Israel Villanueva Mares, conocido como “Kabula”, integrante de Mastakesta; asimismo, hay quienes afirman la presencia de encapuchados en el sitio.

Las autoridades llegaron al lugar casi a medianoche, el incidente fue reportado como una riña que dejó dos heridos, aunque no de bala.

En un comunicado que fue borrado de redes sociales, Maskatesta informó que varios integrantes del grupo estaban hospitalizados y en espera de evaluación médica, asimismo, pidieron ayuda para localizar a Alejandro Servín, parte del staff, con quien no lograban comunicarse.

#FuerzaMaskatesta: se solidarizan con heridos

El foro también dio un comunicado en sus redes sociales en el que condenaba la violencia en el concierto: “Lo sucedido en el evento del día de hoy es ajeno a Terraza Franciscana. Los actos sucedidos en el evento se tratarán con las autoridades correspondientes para darle seguimiento, ya que nosotros manejamos un ambiente familiar y decimos #NOALAVIOLENCIA”.

Antes del evento, el lugar dio a conocer que no se permitiría el acceso de cajetillas de cigarros abiertas, alimentos y bebidas, ni siquiera chicles o dulces abiertos, armas, drogas, mochilas, tubos de plástico o metal para banderas, recipientes de alimentos, también que llevarían a las autoridades a quienes fueran sorprendidos ingiriendo sustancias ilegales en el lugar.

“Hoy se manchó el ska”, escribió un usuario en Twitter, también se usó el hashtag #FuerzaMaskatesta para solidarizarse con la banda.

Se publicaron mensajes como “#FuerzaMaskatesta porque hoy, mañana y siempre quiero poder llevar a mi hija a espacios y conciertos sin miedo a algo así, el ska no es violencia”, “Hoy perdió el ska pandilla... Fuerza a Maskatesta, esperamos que todos se encuentren chido... El Ska es para disfrutarse, no para lamentarse carnales no sean parte de la violencia, hoy pedimos por el bienestar d nuestros amigos #fuerzamaskatesta #ClausuraTerrazaFranciscana”.

Otros apuntaron que no es usual vivir conciertos así: “Me he lanzado a muchos eventos, tokines y festivales de ska y siempre está súper relax pero lo que se vivió ayer fue algo demasiado lamentable, tienen que pagar los responsables ojalá todos se encuentren bien tanto los de la Maska y la gente que asistió #FuerzaMaskatesta”.