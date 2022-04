Bill Skarsgård protagonizará reebot de ‘El cuervo’

El actor Bill Skarsgård, quien le dio vida al payaso Pennywise en It, protagonizará el reboot del thriller El Cuervo como Eric Draven, un hombre que busca venganza tras ser asesinado por una pandilla junto a su esposa después de que se descompusiera su automóvil, en un proyecto que será dirigido por Rupert Sanders.

La película original de 1994 fue un éxito en las taquillas después de la muerte en el set de Brandon Lee tras un disparo accidental durante una escena. La historia proviene de un cómic creado por James O’Barr a finales de la década de los ochentas, en donde Draven es resucitado por un cuervo.

A Skarsgård (John Wick: Capítulo 4, Boy Kills World y Eternals) y Rupert Sanders (Blanca Nieves y el cazador y Ghost in the Shell) se unirá Zach Baylin (recientemente nominado al premio Oscar por Rey Richard: Una familia ganadora) como el guionista. De acuerdo con The Hollywood Reporter, el presupuesto que se maneja es de 50 millones de dólares con una preproducción que dará inicio en junio con un rodaje entre Praga y Munich.

¿Qué otras adaptaciones se hicieron de ‘El cuervo’?

Tras el legado del filme de Alex Proyas se hicieron otros proyectos relacionados como una secuela bajo el título de El cuervo, ciudad de los Ángeles (1996) en donde el personaje principal es interpretado por Vincent Pérez, con la variación de que es asesinado junto a su hijo. Le siguieron The Crow: Salvation (2000) y The Crow: Wicked Prayer (2005), con Eric Mabius y Edward Furlong , además de la serie de 1998 El cuervo, escalera al cielo.

Anteriormente Jason Momoa había sido el elegido para una nueva versión bajo la visión de Corin Hardy (La monja), pero el proyecto fue abandonado en 2018, así lo anunció el actor de Acquaman en sus redes sociales.

“He tenido que esperar 8 años para poder interpretar éste papel de ensueño, pero lamentablemente tendré que esperar ocho años más. No es por nuestro equipo, pero algún día lo haré. Lo siento James O’Barr por decepcionarte, pero esta película necesita ser liberada y ahora no es mi momento”, escribió.