El multiverso llega a la vida real: publican primera entrevista de los tres ‘spideys’

Maguire, Garfield y Holland compartieron en una charla muy divertida su experiencia con 'No Way Home'. (Especial)

Por si no nos bastaba con confirmar que existió el multiverso en Spider-Man: No Way Home, ¡ya lo tenemos en la vida real! A cinco semanas del estreno de la cinta, Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland tuvieron una entrevista juntos.

Aunque nos hubiese encantado verlos a los tres como ellos mismos en un mismo cuadro, la plática donde sucedió la magia se dio a través de Zoom y fue publicada por el canal de YouTube de Spider-Man. (¿El Hombre Araña tiene canal en YouTube? Sí, y ostenta 266 mil suscriptores).

¿De qué platicaron los tres spideys?

Básicamente la charla giró en torno a la experiencia de cada uno al momento de filmar la cinta, que rápidamente se convirtió en una de las más taquilleras de la historia durante sus primeros días de estreno, y en el caso de Maguire y Garfield, también platicaron lo que significó para ellos regresar a la pantalla grande como el superhéroe arácnido, después de varios años de ausencia.

“Siempre supe que esta película sería amada en todo el mundo. No pensé que sería tan masivo como lo ha sido. Una de las cosas que más me gusta hacer en este momento es conectarme a Internet y ver las reacciones de los fanáticos cuando ustedes aparecen en esa escena en particular”, compartió Maguire, quien fue el primer Spider-Man en la trilogía de Sam Raimi (2002, 2004 y 2007).

Andrew Garfield confesó que la razón que lo hizo regresar a hacer el papel del trepamuros fue su antecesor, Maguire; desde siempre ha expresado la gran admiración que siente por el actor, pues en entrevistas anteriores ha comentado que él creció viéndolo en pantalla y era gran fan suyo.

“Bueno, solo estaba esperando para ver si Tobey lo iba a hacer, y si Tobey regresaba, entonces dije: ‘Bueno, no tengo otra opción’, ¿sabes? Sigo a Tobey hasta los confines de la Tierra”, confesó quien tomara el papel del arácnido para las cintas filmadas por Marc Webb en 2012 y 2014.

Y por último pero no menos importante llegó el momento de hablar del actual Spider-Man: Tom Holland. El actor de 25 años compartió que él tenía entendido que esta película sería su despedida del traje de superhéroe, así que resultó doblemente emotivo compartir ese momento con los otros dos actores que han dado vida a este personaje.

“Definitivamente tenía la sensación, como actor, de que esta era la última vez que podía ponerme el traje, así que gran parte de esa emoción provino del acto de decir adiós, que es uno de los temas más importantes a lo largo de esta película. Pero esta película también se sintió como una celebración de tres generaciones de cine. Entonces, a veces, nos metíamos en estas escenas que eran increíblemente emotivas”, mencionó el joven actor.

¿Cómo y dónde ver la entrevista?

Para la mala suerte de algunos, la entrevista se encuentra como un video no listado. ¿Eso qué quiere decir? Que el material no se puede encontrar con la búsqueda, ni en el canal; solo las personas que tienen el link del video lo pueden ver. Si quieres ver el video de la entrevista a los tres spideys puedes hacerlo desde aquí.

Tal cual lo dijo Holland, pareciera que con la intervención de los tres Spider-Man termina un ciclo que inició hace 20 años, con la primera película de Spider-Man que protagonizara Tobey Maguire por ahí de 2002, siguiente con la dupla de El sorprendente hombre araña, de Andrew Garfield en 2012, y terminara con No Way Home, protagonizada por Holland, en diciembre de 2021.

Que cada uno compartiera su perspectiva y sus propias vivencias encarnando al trepamuros resultó en una plática de media hora muy interesante, divertida y enriquecedora.