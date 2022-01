¡El show del medio tiempo del Super Bowl LVI ya tiene tráiler oficial!

Cada año miles de seguidores del futbol americano e incluso los que no lo son esperan el show del medio tiempo en el Super Bowl. La edición LVI no será la excepción, por lo que la expectativa ronda la presentación de los exponentes más representativos del hip hop liderados por Dr. Dre, a los que se suman Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Eminem y la presencia femenina con Mary J. Blige.

Recientemente se dio a conocer el tráiler del espectáculo, que comienza con unas fichas de ajedrez que se mueven de un lado a otro para convocar a cada una de las piezas claves del show que tendrá lugar el próximo 13 de febrero en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El primero de ellos es Eminem, quien acomoda palabras de sus canciones en el aire al ritmo de la canción Rad God, en donde incluso hace referencia a Slim Shady, una especie de alter ego del músico, por lo que ambas versiones de su persona llegan a la cita.

Un avión traslada a Snoop Dogg, quien se traslada manejando su automóvil por medio de The Next Episode, tema que grabó junto a Dr. Dre. Las palmeras características de la ciudad estadounidense no se hacen esperar.

Luego se da paso a la única mujer que fue invitada por los organizadores. Al mostrar una sesión de fotografías y cómo la maquillan, Mary J. Blige se dirige a Los Ángeles después de leer un mensaje y el guiño se tiene por medio de un cartel en la carretera que anuncia su destino mientras se escucha Family Affair.

En su escritorio, Kendrick Lamar lanza una a una las hojas en las que escribe y no le convencen, mientras de fondo está el tema Humble. Una de ellas llega al mar, que luego se convierte en unas teclas de piano por donde se pasea Dr. Dre, quien hace chispear la parte trasera de su vehículo similar a los fuegos artificiales que cada año dan por terminado el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, y que combina con su sencillo Still D.R.E.

Con la marca sponsor de por medio, que es la compañía de refrescos Pepsi, se reconstruye el ajedrez de un inicio con los edificios altos de la ciudad protagonista para dar pie a la reunión de los cinco músicos a las afueras del estadio. La referencia, la canción California Love, de Dr. Dre con Roger Troutman.

“No puedo esperar para compartir el escenario de #PepsiHalftime Show con Dre y la pandilla”, dijo Snoop Dogg a través de su cuenta de Twitter para dar a conocer el tráiler, que también compartieron Eminem y Dr. Dre.