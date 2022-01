Globos de Oro 2022: Esta es la lista completa de ganadores

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por su siglas en inglés) dio a conocer la lista completa de ganadores de la 79a edición de los Globos de Oro 2022.

El histórico evento, comúnmente conocido como la antesala del Oscar y que regularmente atrae a 18 millones de televidentes, se realizó el domingo 9 de enero a puerta cerrada, sin emisión televisiva, nominados, invitados famosos, alfombra roja, anfitrión, prensa o siquiera una transmisión en línea.

El evento fue clasificado como “privado” debido al creciente aumento de la variante ómicron en Estados Unidos, pero también en medio de polémicas y un boicot de quienes acusan a la organización de conductas racistas, de sexismo y falta de diversidad, razón principal por la que la cadena NBC se rehusó a transmitirla por televisión en 2022.

“West Side Story” de Steven Spielberg se alzó con varios premios importantes, incluyendo mejor película de comedia o musical, mejor actriz en una película de comedia o musical, para Rachel Zegler, y mejor actriz de reparto para Ariana DeBose.

El western gótico de Netflix “The Power of the Dog” se impuso como película de drama y le mereció honores a Jane Campion por la dirección y a Kodi Smit-McPhee como mejor actor de reparto.

Otros ganadores en los apartados de cine incluyeron a Will Smith por “King Richard”, Nicole Kidman por “Being the Ricardos” y Andrew Garfield por “tick, tick...BOOM!”.

Esta es la lista completa de ganadores de los Globos de Oro 2022:

CINE

—Mejor película de drama: “The Power of the Dog”.

—Mejor película musical o de comedia: “West Side Story”.

—Mejor director: Jane Campion, “The Power of the Dog”.

—Mejor actriz, drama: Nicole Kidman, “Being the Ricardos”.

—Mejor actor, drama: Will Smith, “King Richard”.

—Mejor actriz, musical o comedia: Rachel Zegler, “West Side Story”.

—Mejor actor, musical o comedia: Andrew Garfield, “Tick, Tick…Boom!”

—Mejor actriz de reparto: Ariana DeBose, “West Side Story”.

—Mejor actor de reparto: Kodi Smit-McPhee, “The Power of the Dog”.

—Mejor película en lengua extranjera: “Drive My Car” (Japón).

—Mejor cinta animada: “Encanto”.

—Mejor guion: Kenneth Branagh, “Belfast”.

—Mejor música original: Hans Zimmer, “Dune”.

—Mejor canción original: “No Time to Die”, Billie Eilish, Finneas O’Connell, “No Time to Die”.

TELEVISIÓN

—Mejor serie de drama: “Succession”.

—Mejor serie de comedia o musical: “Hacks”.

—Mejor serie limitada o película hecha para TV: “The Underground Railroad”.

—Mejor actriz, serie de drama: Michaela Jaé Rodriguez, “Pose”.

—Mejor actor, serie de drama: Jeremy Strong, “Succession”.

—Mejor actriz, serie de comedia o musical: Jean Smart, “Hacks”.

—Mejor actor, serie de comedia o musical: Jason Sudeikis, “Ted Lasso”.

—Mejor actriz, serie limitada o película hecha para TV: Kate Winslet, “Mare of Easttown”.

—Mejor actor, serie limitada o película hecha para TV: Michael Keaton, “Dopesick”.

—Mejor actriz de reparto, serie, serie limitada o película hecha para TV: Sarah Snook, “Succession”.

—Mejor actor de reparto, serie, serie limitada o película hecha para TV: O Yeong-su, “Squid Game”.