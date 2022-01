¿Qué está pasando con los Globos de Oro?

Como se ha dado a conocer hace unos días, la 79a entrega de los Globos de Oro tendrá lugar el próximo domingo 9 de enero, aunque habrá algunos cambios en el programa, como la ausencia de prensa, celebridades o alfombra roja.

Estas restricciones llegan ante el creciente aumento de la variante ómicron en Estados Unidos, pero también en medio de polémicas y un boicot de quienes acusan a la organización de conductas racistas, de sexismo y falta de diversidad, razón principal por la que la cadena NBC se rehusó a transmitirla por televisión en 2022.

Todo lo anterior, aunado a algunas polémicas alrededor de obras nominadas podrían incluso poner en peligro este evento, donde año con año se hace reconocimiento a la excelencia de profesionales en cine y televisión, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. ¿Qué es lo que está pasando alrededor de los Golden Globes? Te contamos.

Discriminación y falta de representación dentro de la HFPA

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés) es un organismo integrado por aproximadamente 90 periodistas que, a pesar de tener sede en Los Ángeles, escriben para medios fuera de Estados Unidos.

Una denuncia hecha por Los Angeles Times en febrero de 2021 acusaba que, de estos casi 90 miembros de la HFPA, no había ni una sola persona afrodescendiente, por lo que se habló de racismo y discriminación en el gremio.

Ante las críticas, los organizadores anunciaron la inclusión de 21 nuevos miembros para votar en las categorías de los Globos de Oro, incluidos seis periodistas negros, y resaltaron que, con esta acción, demuestran diversidad, inclusión y equidad.

La HFPA agregó en un comunicado emitido el martes que ha habido ‘cambios radicales’ dentro de la organización en los últimos meses, con los que buscan una reestructuración y mejora de ‘sus estatutos’:

“Durante los últimos ocho meses, la HFPA ha revisado completamente sus estatutos, implementando cambios radicales de arriba hacia abajo que abordan la ética y el código de conducta, la diversidad, la equidad y la inclusión, la gobernanza, la membresía y más. Recientemente, la HFPA admitió su mayor y la clase más diversa hasta la fecha de 21 nuevos miembros, todos los cuales son votantes de los Globo de Oro por primera vez”, explica la organización.

Polémica Emily in Paris

Por otro lado, la serie de Netflix Emily en París, protagonizada por Lily Collins se encuentra en el ojo del huracán, pues se le acusa de ‘comprar votos y nominaciones’ a la élite de periodistas ya mencionada.

Sí, ya sabemos que es una de las comedias más populares desde su estreno, en 2020, pero eso no le quita ser blanco de críticas desde la entrega pasada, ya que fue nominada en las categorías ‘Mejor Serie de Comedia’ y ‘Mejor Actriz en una Serie de Comedia’ para Lily Collins, cosa que saltó mucho porque, a pesar de su popularidad, no se considera que tenga lo suficiente para decibir una nominación de tal magnitud, además de que se le acusa de perpetuar estereotipos de la mujer que no deberían estar vigentes en la actualidad.

Pero ahí no para la cosa... Dentro de la exhaustiva investigación (y denuncia) hecha por Los Angeles Times se habla de que, aproximadamente una tercera parte de los miembros de la HFPA fueron invitados por parte de Paramount para conocer en persona las locaciones de la serie, ubicadas en la capital francesa, además de permitirles ser testigos del rodaje de la tercera temporada de ‘Emily in Paris’.

Durante dos noches, los invitados de la empresa productora se hospedaron en el exclusivo hotel Península, con vista a la Torre Eiffel y una amplia gama de amenidades; las habitaciones tienen un valor de mil 400 dólares, es decir, aproximadamente 28 mil 500 pesos.

Boicot de agencias contra los Golden Globes

Estudios como Netflix y Amazon Studios declararon a que ‘boicotearían’ los Globos; ¿cómo? Pues no trabajando con ellos. Además, más de 100 firmas de relaciones públicas dijeron que sus clientes no participarían en el evento hasta que la HFPA implementara un ‘cambio profundo y duradero’.

Además, hay una clara protesta de parte de algunos actores y actrices de Hollywood; tal es el caso de Tom Cruise, quien envió sus tres Globos de vuelta a la sede del grupo.

Argumentos para la no transmisión

Uno de los golpes más duros para los globos de Oro proviene de la empresa de televisión NBC, que anunció que no transmitiría la ceremonia en 2022 hasta ver reflejado un cambio real, tanto en su organización, como en los mecanismos de elegibilidad y la ética con la que se llevan acabo las premiaciones.

“Un cambio de esta magnitud requiere tiempo y trabajo. Creemos firmemente que la HFPA necesita tiempo para hacerlo bien”, compartió la cadena en un comunicado. También se mencionó que, si este cambio se lograba de manera satisfactoria, considerarían transmitir el magno evento el próximo año.

Como sabemos, gran parte del poder de los Globos de Oro siempre ha residido en su transmisión por televisión en vivo, uno de los programas no deportivos más vistos del año en Estados Unidos. Los Globos también sirven como una herramienta de promoción para muchos aspirantes a premios que llegarán a las salas de cine en diciembre.

Pero este año, pocos esperan ver anuncios y comerciales de TV pregonando las nominaciones a los Globos de Oro de una película.

Los únicos ‘invitados’ a la ceremonia

De acuerdo con un comunicado de prensa, las personas que no sean miembros del HFPA no podrán acceder a la ceremonia; es decir, únicamente los organizadores serán quienes presencien físicamente la ceremonia. Estas restricciones llegan ante el creciente aumento de la variante ómicron en Estados Unidos, pero detrás de esto también están todas las polémicas a las que se h enfrentado la HFPA en los últimos meses.

“La salud y la seguridad siguen siendo una prioridad para la HFPA. No habrá audiencia el 9 de enero y se están tomando las siguientes precauciones para los miembros y beneficiarios seleccionados que estarán en la sala: pruebas de vacunación y vacuna de refuerzo, junto con una prueba de PCR negativa dentro de las anteriores 48 horas se requiere para ingresar; todos los invitados deberán usar mascarilla y deberán guardar distancia física en todo momento mientras estén dentro del salón; no habrá alfombra roja”, expresó la HFPA en un comunicado.

Aunque sabemos que no tomaron estas medidas precisamente por la pandemia, sino por todo lo que hay detrás de la premiación. De culquier manera, la ceremonia de los Golden Globes se llevará acabo este 9 de enero, aún sin prescencia de invitados, medios de comunicación ni transmisión en vivo. ¿Qué irá a pasar con este evento? Habrá que estar atentos en los próximos días, sobre todo este domingo.