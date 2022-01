‘Favorite Crime’, la tendencia en TikTok que expuso las violencias en los noviazgos

Hace unos días se hizo viral un video de TikTok en el que un joven narraba que había dejado sus estudios en Harvard para volver a México y estar cerca de su novia. El matiz de la canción que musicaliza esta tendencia denota desilusión; por tanto, las deducciones de este reto siempre apuntan a un tono de decepción amorosa.

El video comenzó a replicarse rápidamente y se fueron sumando más internautas para contar sus historias de amor no correspondido. Algunas de las más vistas fueron las del joven de Harvard, un usuario que le había donado un riñón a su suegra y una joven que le había curado y limpiado las hemorroides a su novio.

Sin embargo, más allá del ‘humor’ inicial acerca de quién ostentaba la historia más dolorosa, varios factores se hicieron constantes en los videos que los usuarios compartían en sus cuentas de TikTok.

Por una parte, la idea generalizada de que pese a todos los esfuerzos que el o la doliente emprendieron para mantener la relación y el ‘amor’, la otra persona no correspondió dichos ‘sacrificios’. Asimismo, la idea de que dicho sacrificio es directamente proporcional a una ‘prueba de amor’.

Jóvenes exponen violencias en sus relaciones

Cientos de jóvenes y adolescentes se sumaron a esta tendencia cuyo estribillo principal dice “All Things I did just so I could call you mine” (Todo lo que hice por ti solo para poder llamarte mío).

Sin embargo, conforme TikTok se llenaba de más contenido relacionado, las historias cuyo nivel de violencia de género, gaslighting, agresiones pasivo agresivas, violencias físicas y hasta intentos de feminicidio se volvieron una constante.

Una usuaria narró que para evitar los celos de su pareja, buscó un vestido de graduación con manga larga, de lo contrario él no la llevaría a su graduación.

Fotos: TikTok @amemrdz, @victoriacas1, @soficandora) Fotos: TikTok @amemrdz, @victoriacas1, @soficandora)

Este trend evidenció la escalada en el ‘violentómetro’ de las relaciones. Otra internauta narró que su novio la ahorcó por haber charlado con un amigo, y para evitar ‘conflicto’ le había prometido bloquearlo.

Las sintomatología de violencia en noviazgos jóvenes se repite de manera constante, como si fuera la norma y no la excepción.

Los chantajes, las amenazas, las humillaciones en torno a la apariencia física o u otros aspectos inherentes a las personas forman parte de las anécdotas narradas por las jóvenes.

Uno de los casos más alarmantes en esta tendencia fue el de la usuaria @jyajairavgaecia quien compartió a los internautas que fue víctima de intento de feminicidio por parte de su expareja, quien con dos cómplices la secuestró y apuñaló más de 20 veces; posteriormente arrojó su cuerpo en un sitio poco transitado.

Fotos: TikTok @jyajairavgaecia y @majoslara

La mujer se recupero de las agresiones, sin embargo los tres hombres implicados en aún están prófugos de la justicia.

Si bien la tendencia inició con un tono de ‘juego’ y tuvo foco en tres videos que afianzaban la falsa idea de la ‘friendzone’, la sintomatología de dicha tendencia señaló un grave problema de violencia en parejas jóvenes que, en algunos caso, ni siquiera alcanzan la mayoría de edad.