Belinda y Christian Nodal se sinceran y hablan de sus próximos planes: boda, hijos y más

Belinda y Christian Nodal son la pareja del momento; una de las más queridas del mundo del espectáculo en la actualidad, aunque también de las más criticadas, pues al inicio de su relación se rumoraba que únicamente andaban por generar rating en el programa ‘La Voz’, en el que ambos participaban.

Sin embargo, han demostrado que su noviazgo es muy sólido, que de verdad se aman y que su compromiso el uno con el otro es algo de lo que ambos pueden estar orgullosos, tal y como lo han evidenciado en más de un año de relación, la cual hicieron oficial en agosto de 2020.

Recientemente la pareja fue la portada de la revista Quién, donde además les hicieron una entrevista en la que confesaron algunos detalles sobre su vida en pareja: cómo quieren que sea la boda, cuántos hijos les gustaría tener, qué opinan de sus ‘haters’, entre otras cosas que pudieron decir a lo largo de nueve horas de sesión de fotos con el equipo de la revista.

Publicación de Revista Quién en Instagram

A través de una publicación en Instagram, sonde subieron la portada de su más reciente edición, revelaron una de las declaraciones de la cantante: “Me muero por ser mamá. Es un deseo que tenemos los dos y ya hablamos del tema”, dijo Belinda a Quién.

“Creo que cuando llegue esa etapa será muy bonita, sinceramente ahorita es más importante que nos casemos y que todo pase en su debido momento”, reveló la también actriz. ¿Cuántos hijos quieren tener? Según la publicación, mientras la cantante de ‘Luz sin gravedad’ quisiera tener tres hijos, el intérprete de ‘No te contaron mal’ desea cuatro.

¿Cómo inició la relación?

Al parecer, el ponerse nervioso cuando alguien te gusta no solo es cliché, sino una realidad, pues Christian confesó que cuando le empezó a gustar ‘Beli’, durante su estancia en el programa La Voz, no podía entablar una conversación tan fluida por los nervios que sentía.

Después tuvieron más contacto por los ensayos que hicieron para una participación en el programa de televisión en el que tuvieron que cantar una canción juntos, y fue durante esas pláticas de ensayo cuando él la invito a salir; también que en su primera cita se dieron un beso.

¿Y la boda?

En cuanto a la boda, quien intervino primero fue Nodal, diciendo que quiere complacer a su futura esposa dejándola decidir cómo quiere que sean tanto la ceremonia como la fiesta: “Quiero que ‘Beli’ tenga la boda de sus sueños y que sea tal cual la imaginó desde que era niña”, expresó.

Ya adentrados más en esa cuestión, Belinda mencionó que le gustarían tres cambios de vestidos para cada etapa de la celebración, y en ese sentido, le gustaría colaborar con una marca en especial. “Sería muy feliz de colaborar con Jacquemus porque es familiar mío. En general deseo que nuestra boda sea algo muy especial y algo que recordemos para siempre”.

¡Fuera, ‘haters’!

Cuando llegó el momento de preguntarles qué opinaban por los comentarios negativos que hacían hacia su relación, sobre todo por el hecho de que Belinda es siete años más grande que Nodal, quien actualmente tiene 22 años, mencionaron que no les interesaban porque ellos sabían lo que tenían y cómo se trataban el uno al otro.

“No me gusta leer los comentarios de la gente, lo que digan de nosotros me tiene sin cuidado porque son personas externas. Mientras yo sea una buena persona con él y mis sentimientos sean reales no me importa lo que digan”, dijo la también actriz.

“Antes si me preocupaba por lo que pensaban mis fans y ella me ha ayudado a no darle importancia porque aunque sea algo falso es muy desagradable saber que alguien tiene la capacidad de querer hacer daño”, agregó Christian.

A pesar de todos los comentarios negativos, la pareja tiene firmes sus planes a futuro, pero sobre todo el amor que existe entre ambos, que a final de cuentas es lo único que importa para que ellos se sientan felices y cumplan todos los sueños y metas que tienen juntos.