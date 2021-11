Smithers por fin encuentra el amor; Los Simpson estrenan capítulo sobre su romance

Después de 33 temporadas de estar al servicio incondicional del ‘Señor Burns’, y de 27 ocultando su orientación sexual, Waylon Smithers, mejor conocido como ‘Smithers’, por fin tendrá la oportunidad de encontrar el amor en Los Simpson.

Con el capítulo titulado ‘Portrait Of A Lackey On Fire’ (Retrato de un lacayo en llamas), buscan abrir paso a las historias de amor entre personas del mismo sexo. Fue escrito por Rob LaZebnik, guionista de la serie desde hace tiempo, y su hijo Johnny LaZebnik; este último inspiró a su padre para darle voz a la vida sentimental de este personaje abiertamente homosexual desde 2016.

“A menudo, los romances homosexuales son una subtrama, se alude a ellos o se muestran en algún tipo de montaje o como un chiste”, dijo Johnny LaZebnik, coescritor del capítulo, al New York Post, según información de CNN.

Además, aseguró que en el nuevo episodio de Los Simpson podrá verse más de cerca cómo es una relación gay, aunque sin profundizar en ello: “Y lo que creo que me entusiasma es que con este episodio podemos ver, sin contarles demasiado, el principio, el medio y quién sabe cómo acaba una relación gay, de entrar realmente en el meollo de cómo son las citas de los gais, cómo se conocen, cómo es”, mencionó según CNN.

Hace algunos días, el mismo Jhonny compartió a través de Twitter el estreno del nuevo episodio, acompañado de algunas imágenes como la primera hoja del guion, una sinopsis, una foto de él con su papá y una escena que al parecer acompañará al episodio.

En la sinopsis que compartió, se puede leer: “Smithers encuentra el verdadero amor con un famoso diseñador de moda, pero ¿destruirá su nueva relación a Springfield?”

Y bien... ¿quién será la pareja de Smithers? Se trata de Michael de Graaf, un famoso diseñador de modas; la voz detrás del personaje será prestada por el actor inglés Victor Garber, quien también es abiertamente gay.

Garber ya hizo sus propias declaraciones sobre su participación en el capítulo número ocho de la temporada 33 de Los Simpson: “Creo que es muy importante que se emitan este tipo de historias”, declaró el actor.

El estreno de ‘Portrait Of A Lackey On Fire’ (Retrato de un lacayo en llamas) será el próximo 21 de noviembre a través del Canal FOX para Estados Unidos. En Latinoamérica aún no existe fecha de estreno, pero esperamos que sea pronto para conocer más a fondo la vida sentimental de Smithers, un personaje muy entrañable de la serie animada de televisión más popular de las últimas décadas.