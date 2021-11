‘La más Draga’: Bloquean el programa por música de Tatiana

¿Otra vez tú, La Más Draga 4? En esta última temporada, el programa transmitido por YouTube se ha visto envueltos en diversos escándalos por las figuras invitadas, como Bárbara de Regil y Yuri; en esta ocasión, le tocó a Tatiana, aunque el problema no fue precisamente por ella.

Cada semana invitan a alguna celebridad para que sea parte del jurado en sus emisiones y ayude a elegir qué participante saldrá de la competencia.

En el programa número nueve de La Más Draga 4, que está rumbo a la final, sorpresivamente se reportó el bloqueo del capítulo por derechos de autor, lo cual retrasó el inicio del programa una hora (normalmente se transmite todos los martes a las 21:00 horas, pero el día de ayer salió a las 22:00 horas).

A través de su cuenta de Twitter, el programa informó aproximadamente 40 minutos antes a sus seguidores y a su invitada especial que la plataforma de videos les impedía la visualización de la transmisión.

Tweet de La Más Draga

“Ayuda @TatianaPalacios!!! Nos bloquearon el capítulo” fue lo que escribió el perfil de La Más Draga, acompañado de una captura en la que muestran que el video ha sido bloqueado por ‘una o varias reclamaciones de derechos de autor’.

En este mismo pantallazo, se alcanza a apreciar que dos de las canciones de Tatiana (No me quiero bañar y El patio de mi casa) fueron ‘las culpables’ de que YouTube impidiera la visualización del video, aunque la cantante no fue quien reclamó, mas bien fue la disquera con la que trabaja.

La ‘Reina de los niños’ se vio aparentemente preocupada por la situación, y más porque no estaba en sus manos una solución inmediata al problema que estaba dejando sin emisión del programa a más de 350 mil suscriptores en su canal.

Con su característico sentido del humor, Tatiana publicó un tweet para informar que estaba trabajando en conjunto con la producción del programa para solucionarlo:

Tweet de Tatiana

“Mi cara al ver que Youtube nos censuró en @lamasdraga por no querernos bañar. Seguimos tratando de resolver, de todas formas una reina nunca llega tarde, los demás llegan temprano. #Quedamos”.

A unos minutos de que dieran las 10 de la noche, el programa dijo que al parecer ya tenían una solución para el problema, y era hacer la transmisión en vivo:

“Al parecer haremos una transmisión en directo por YouTube para que lo puedan ver denos unos minutos, estamos trabajando en eso ya que si teníamos todo normal y de pronto nos lo bloqueó la disquera, estamos solucionándolo, gracias por la paciencia”, se pudo leer en su cuenta de Twitter.

Después de varios intento por reestablecer el video, por fin pudo ser emitido el noveno capítulo de La Más Draga 4 y todo se llevó con normalidad, no hubo mayor percance. Lupita Kush fue la concursante que abandonó el programa, aunque podría resultar un poco más triste puesto que comentó durante su salida que era su cumpleaños, por lo que Tatiana no dudó en levantarse de su lugar y cantarle las mañanitas.

¿Y en redes sociales? Sí, también ‘ardieron poquito’ por la tardanza, pues comentaban que en el programa de la semana pasada sucedió algo similar, y criticaron a la producción por estos hechos, además de recordar los catastróficos programas en los que participaron Bárbara de Regil y Yuri.

Después de eso, buscaron invitar personas ‘más queridos’ por el público, pero poco les valió por las fallas técnicas que han presentado en sus últimas dos emisiones.