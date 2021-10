‘La más’... ¿homofóbica? Yuri participa en ‘La Más Draga’ y causa indignación

La cuarta temporada del programa ‘La Más Draga’, transmitido por YouTube, ha tenido diversas situaciones que lo han puesto en el ojo del huracán, sobre todo en las últimas dos ediciones; la semana pasada tuvo como invitada a la actriz Bárbara de Regil, quien generó polémica por la promoción de su ‘proteína del orgullo’ y otras situaciones que pasaron en el programa.

Esta semana le volvió a tocar una crítica muy dura a la producción del programa porque tuvo como invitada a la cantante Yuri, quien anteriormente había realizado comentarios homofóbicos. Una de estas ocasiones fue cuando le preguntaron qué opinaba acerca de que parejas del mismo sexo adoptaran, y dijo que ‘lo respeta, pero se le hace un poco difícil de entender ya que es cristiana’.

“Este es mi punto de vista porque en mi instructivo de vida dice que hombre y mujer. Yo soy cristiana, y así como la gente lo hace y lo apoya, yo los respeto. No los juzgo, yo no soy ese tipo de persona. Obviamente en México no estoy de acuerdo con la adopción porque vuelvo a repetir hay mucho ‘burlying’”.

Desde que se anunció que la cantante de ‘Detrás de mi ventana’ sería la invitada especial del programa, la comunidad LGBT+ no paró de criticar esta decisión, y cuestionaron cómo era posible que invitaran a una mujer machista y homofóbica a un programa con participantes y espectadores pertenecientes a la comunidad.

Por supuesto, los memes y los comentarios no se hicieron esperar, mostrando la inconformidad que produjo saber que Yuri aparecería en el programa.

Tal vez invitaron a Evil Yuri a La Más Draga #LMD4 pic.twitter.com/GOQmjtzUvp — Raul Nava (@raulnavac) October 27, 2021

Y Recuerden, algo que sí pueden hacer, es no generarles una visita. Es una burla en nuestra propia cara como comunidad. No #Yuri en la mas draga #lmd4t #Lmd4



Aunque les de flojerita, pueden verlo por este medio.



¡Cero visitas para ese programa! Dignidad pic.twitter.com/BVO26miNoS — Sicóloga Estela (LGVT+) 🌈 (@Tusico) October 26, 2021

El que @OficialYuri no se haya tomado ni el tiempo de promocionar su capítulo en @Lamasdraga habla exactamente de cómo se siente hacia nuestra comunidad. Que gatada la que nos hicieron y ojalá aprendan de ello. #LMD4 #lmd4t #LaMasDraga pic.twitter.com/KJg3r8DuB3 — Cis (@SweetKaprichosa) October 27, 2021

Qué triste, frustrante e irresponsable que le den voz a una persona como @OficialYuri. Quien ha hecho declaraciones LGBTfóbicas y machistas (y que las mantiene). @Lamasdraga, deben saber el daño que hacen al darle plataforma a una persona así de deleznable #LMD4 pic.twitter.com/F1j07PnWSi — El Clóset LGBT (@elclosetlgbt) October 27, 2021

A pesar de ello, el martes pasado en la emisión de ‘La Más Draga 4′ vimos a la cantante como jueza invitada. ‘Salen brillos por todos lados porque su nombre es sinónimo de éxito, de un éxito que ha trabajado desde que estaba pequeña, la güera que todos queremos’, así la presentó Roberto Carlo, conductor del programa.

Aunque su participación pasó sin mayor inconveniente o polémica, el hecho de que Yuri fuera invitada al programa fue del desagrado de la comunidad LGBT+, quienes incluso querían ‘cancelar’ el programa. Además, no se discutió tanto su asistencia por eliminar a una de las participantes menos populares.