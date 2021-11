Jennifer Garner reemplaza a Julia Roberts en nueva serie de Apple TV

La serie ‘The last thing he told me’ será protagonizada por Jennifer Garner. (Reese’s Book Club / Instagram Jennifer Garner)

La actriz Jennifer Garner, a quien se recuerda por actuaciones icónicas como Si tuviera 30, reemplazará a Julia Roberts en el papel protagónico de la nueva serie The Last Thing He Told Me, de acuerdo con información exclusiva de la revista Deadline Hollywood.

Esta producción de Apple TV + está basada en el libro homónimo de la novelista Laura Dave, es el bestseller número uno de The New York Times, y forma parte de las obras del club de lectura de Reese Witherspoon.

De hecho, la historia será llevada a la pantalla por Hello Sunshine, compañía de Reese Witherspoon.

La novela se centra en el misterio que enfrenta una mujer después de que el amor de su vida desaparece sin más pistas que una nota “Protégela”, a través de la cual le pide que se haga cargo de su hijastra de 16 años.

Originalmente sería Julia Roberts la actriz principal, sin embargo, según Deadline, la protagonista de Mujer bonita tuvo que retirarse del proyecto por problemas de agenda.

Garner también será productora ejecutiva del proyecto, esta es la segunda ocasión que lo hace en una serie de Apple TV +.

Entre sus futuros proyectos, Garner estará en una película al lado de Ryan Reynolds, Zoe Saldana y Mark Ruffalo: The Adam Project.