EDC México anuncia el lineup de su octava edición

El principal festival de música electrónica de México, Electric Daisy Carnival (EDC), anunció el lineup que tiene preparado para sus asistentes en la próxima edición que se realizará los días 25, 26 y 27 de febrero de 2022 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y que se compondrá de más de 192 actos en vivo.

Con este anuncio, todos los amantes de los géneros EDM, house, dance, electro, drum and bass, techno, dance-punk, hard dance, dubstep, trance y más, disfrutarán de la música en vivo de dj’s como Deadmau5, Boris Brejcha, Carl Cox, Maceo Plex, Dubfire b3b Nicole Moudaber b3b Paco Osuna, DJ Snake, The Chainsmokers, Alesso, Grimes, Dimitri Vegas & Like Mike, Zedd, y muchos más.

El próximo año, el EDC México contará con siete escenarios diferentes, pero todos llenos de mucho color: kinecticFIELD, CircuitGROUNDS, neonGARDEN, wasteLAND, bionicJUNGLE, stereoBLOOM y Dos Equis, donde se repartirán las presentaciones que subirán las emociones de los asistentes al máximo, algo característico de todas las ediciones del festival.

Desde 2014, el EDC México ha creado un espacio para que miles de ‘headliners’ de todo el mundo se reúnan y disfruten de crear y compartir su música con todos los fanáticos de la música electrónica, la convivencia con amigos y la libertad que caracteriza al evento desde su primera edición. En su edición de 2019, EDC México recibió a más de 230 mil invitados en dos noches con sets que incluían a más de 120 artistas.

Para 2022, y tomando en cuenta que la edición 2021 no pudo llevarse a cabo por cuestiones de pandemia, se espera un espectáculo que reúna a más de 200 mil amantes de la música y el ambiente que se genera en el EDC; un número semejante al de la edición de 2019. Aunque si tomamos en cuenta el número de presentaciones y la cantidad de días que tendrá el festival, podrían ser más.

La octava edición del Electric Daisy Carnival espera ofrecer a sus asistentes tres días llenos de alegría, energía y mucha música para cantar y bailar al unísono de melodías que estallan los sentidos. Los boletos se encontrarán a la venta a partir del 28 de octubre a través del Sistema Ticketmaster.