¡Por fin! Radiohead estrena video de la canción ‘If You Say The Word’

Después de haber “desparecido” de la escena musical para enfocarse en otros proyectos, recientemente Radiohead regresó para lanzar “If You Say The Word”, una canción inédita de sus sesiones de grabación entre 1999 y 2000.

Por si esto no fuera poco, acaban de lanzar el nuevo video de su sencillo recién lanzado, If You Say The Word, que hasta el momento ya cuenta con más de 500 mil reproducciones en YouTube. El video fue dirigido por el director noruego, Kasper Häggström (Kelly Lee Owens).

El video muestra una historia que se desarrolla en dos escenarios: un campo y una ciudad gris, llena de altos edificios y gente. Durante el video aparecen dos hombres que aparentemente no son de ciudad, pues están en un gran campo; encuentran personas de traje y corbata en medio del bosque y buscan “devolverlos a su hábitat” de monotonía, seriedad y trabajo, pues aparentemente son personas que trabajan en oficinas de la gran urbe.

A la par de compartir con sus seguidores y el mundo If You Say The World, que se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, anunciaron el lanzamiento de “Kid A mnesia”, un material que hace tributo a sus álbumes “Kid A” y “Amnesiac” lanzados hace 21 y 20 años, respectivamente.

En él vendrán incluidos los dos álbumes de estudio remasterizados y un tercero, con versiones alternativas y material inédito de las sesiones de grabación de los dos discos.

“If You Say The Word” forma parte del paquete del nuevo material de Radiohead, “Kid A mnesia”, que será lanzado en formato físico y digital el próximo 5 de noviembre a través de XL Recordings.