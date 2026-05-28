IA acelera conexión humana y transforma oficinas

La IA llegó a las oficinas a resolver la necesidad de la conexión humana y la transformación del espacio de trabajo.

La Inteligencia Artificial (IA) llegó de lleno también a las oficinas, luego de que son el factor que ayudaría a resolver la necesidad de la conexión humana y la transformación del espacio de trabajo.

La tecnología es una de las principales tendencias destacadas por la Global Workplace Survey 2026 que desde 2005 realiza la firma de arquitectura Gensler, que incluye las respuestas de más de 16 mil trabajadores de 16 países, entre ellos México que fue integrado al sondeo global en 2022.

Este año, la encuesta destaca la adopción de la IA, que es los denominados AI Power Users representan el 30% de los encuestados, mientras que 36% son Late Adopters.

De igual manera, la encuesta destaca la relevancia del espacio físico como inversión estratégica, ya que permite el uso de nuevas tecnologías.

“La inteligencia artificial no representa únicamente una transición tecnológica, sino una profunda transición humana. Nuestros hallazgos demuestran que las empresas exitosas son aquellas que entienden que el espacio físico no es un centro de costos, sino una inversión crítica en sus colaboradores. Hoy, los espacios deben nutrir la creatividad, la confianza y la curiosidad”, asegura Carlos Pérez-Gavilán Co Director de Gensler en México.

Además 46% de los encuestados demanda amenidades enfocadas en el bienestar físico y mental, mientras que 43% desea acceso a áreas al aire libre y vistas a la naturaleza, ya que impulsan la creatividad, confianza y curiosidad.

Aún así, dos tercios de los colaboradores realizan ajustes por cuenta propia (Do It Yourself, DIY) en sus áreas de trabajo para mejorar la ergonomía, la temperatura o la privacidad.

Lo anterior, luego de un cambio relevante en el último año en la asistencia física, ya que los colaboradores dijeron pasar 57% de su tiempo en la oficina y 18% lo hacen a través del trabajo en casa.

Es relevante que en los últimos 3 años, el trabajo presencial creció de 51 a 57% de los encuestados, al tiempo que 26% de los trabajadores incorporaron a las áreas de coworking, espacios de clientes, viajes de negocios y terceros espacios a su proceso de trabajo.

Contrario a la dinámica general, en México 60% de los colaboradores encuestados desarrolla su trabajo en las oficinas y sólo 16% en el hogar.

En consecuencia, la infraestructura actual presenta retos: el 27% de los colaboradores se ve obligado a cancelar reuniones frecuentemente debido a la insuficiencia de salas adecuadas.

La encuesta concluye que el diseño del espacio de trabajo en la era de la IA se debe enfocar en facilitar interacciones de valor. Por ello, indica, las empresas exitosas cambian el mind set hacia espacios de trabajo más allá del centro de costos como una inversión crítica de los colaboradores.

El mercado

La tecnología y el bienestar son factores que acompañan el entorno actual que experimenta el mercado de oficinas.

En los 11 corredores corporativos que integran Ciudad de México (CDMX), se registra una demanda activa bajo nuevos requerimientos de espacio, producto de las tendencias observadas en su uso.

Desde el inicio del año en curso, las oficinas generaron señales de recuperación y madurez, en especial en los corredores Polanco, Reforma y Lomas que integran el Centro de Negocios de CDMX (CBD), donde se concentró 75% de las transacciones del lapso de referencia cuando se absorbieron 110 mil m².

Es también en este núcleo de decisión corporativa donde impacta el impulso de grandes usuarios, detalla en el reporte MarketView de CBRE México.

“Un factor importante es que 75% de esta demanda bruta fue impulsada por transacciones de renovación, expansión, subarriendo y pre-arrendamiento. El Centro de Negocios de la Ciudad de México (CBD), lideró la demanda con el 44% de la absorción neta, seguido por Insurgentes con un 36%, señala Lyman Daniels, presidente de la firma.

Por lo anterior, CBD sigue siendo el distrito predilecto del mercado por lo que su tasa de vacancia es de apenas 11.2% respecto al 17.2% promedio general de la metrópoli.

Los precios de renta son un reflejo de esta dinámica: mientras en la ciudad el promedio general es de 24.22 dólares por m2, en el CBD los precios de lista alcanzan un tope de 28.51 dólares.

En consecuencia, el reporte reconoce la disponibilidad limitada de espacios contiguos de gran tamaño, donde sólo 8.5% de los espacios vacantes ofrecen áreas del tipo a partir de 9 mil m2. Situación que se convierte en un desafío para los nuevos hábitos de uso de los espacios de trabajo de inquilinos y colaboradores.