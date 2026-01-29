Grupo Salinas concluye pagos a Hacienda

Grupo Salinas informó que concluyó con la totalidad de los litigios fiscales que mantenía con el gobierno de México. (Foto: Cuartoscuro)

Grupo Salinas informó que concluyó con la totalidad de los litigios fiscales que mantenía con el gobierno de México, luego de realizar un pago adicional que, según la empresa, cubre por completo los montos exigidos por la autoridad tributaria y pone fin a una disputa que se prolongó por casi 20 años.

La compañía no detalló el monto, pero la Secretaría de Hacienda informó que la empresa, de la que no mencionó el nombre, pagará 32 mil millones de pesos, lo que significa un descuento de 37 por ciento frente a los 51 mil millones originales.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que se logró el compromiso de pago por un total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos. De esa cantidad, 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos fueron ingresados el 29 de enero a la Tesorería de la Federación.

“El monto restante será cubierto mediante 18 pagos”, precisó el SAT en la tarjeta informativa oficial.

Por su parte, Grupo Salinas señaló que, aun cuando mantiene desacuerdos de fondo sobre los criterios fiscales aplicados, optó por cerrar los procesos para terminar con la controversia y reorientar recursos y atención a sus operaciones. Indicó que la decisión busca dar certidumbre jurídica y operativa a sus negocios.

“Siempre lo hemos dicho y hoy lo reiteramos: Grupo Salinas y su presidente fundador, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, cumplen, y siempre han cumplido, con el pago de impuestos. En los últimos 20 años, nuestras empresas han pagado más de 300 mil millones de pesos en obligaciones fiscales”, afirmó en el comunicado Luciano Pascoe, director general de Noticias y Comunicación de Grupo Salinas.

El grupo empresarial expuso que el pago realizado rebasa incluso los parámetros de acuerdos previos alcanzados en 2024 y que, con ello, considera totalmente finiquitados los reclamos fiscales que estaban en disputa con la autoridad hacendaria.

“Con este pago -que trasciende los límites de los acuerdos originalmente pactados en 2024- habremos cubierto absolutamente todo lo que el Fisco exigió en este largo litigio. A partir de ahora, no debemos nada al gobierno, por ningún concepto”.

Cabe destacar que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó esta semana que Grupo Salinas sostenía mesas de trabajo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para definir el esquema y monto por cubrir respecto a los créditos fiscales determinados.