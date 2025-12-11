Desaparición del IFT: Extrabajadores toman instalaciones por falta de resolución laboral

En varias ocasiones, trabajadores del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se ha manifestado para que se respeten sus derechos laborales. (Cuartoscuro).

Los 133 extrabajadores de libre designación del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tomaron este jueves las instalaciones de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para exigir una solución inmediata a su situación laboral, luego de semanas sin respuesta oficial pese a los compromisos públicos asumidos por la nueva autoridad para cumplir con el pago de su liquidación

Los manifestantes bloquearon simbólicamente los accesos al regulador encabezado por la comisionada presidenta Norma Solano Rodríguez, y acusaron que la postura institucional se ha sustentado en argumentos inconsistentes.

“Ante la postura de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) —su presidenta y titulares jurídico y administrativo— basada en aberraciones jurídicas que niegan los derechos de los trabajadores de libre designación del IFT, hoy tomamos simbólicamente sus instalaciones y bloqueamos el acceso”, señalaron los trabajadores.

¿Qué piden los extrabajadores del IFT?

El grupo exigió que la autoridad deje de prolongar el conflicto y atienda su reclamo conforme a la normatividad, toda vez que esta mañana, la CRT afirmó que los extrabajadores del IFT deberán acudir a los tribunales laborales del país para continuar su demanda por una liquidación adicional al finiquito que ya recibieron.

“Nuestra exigencia es simple: que se resuelva de una vez nuestra situación laboral y se respete lo que por ley corresponde. No aceptamos interpretaciones sesgadas ni decisiones unilaterales que buscan evadir responsabilidades”.

Los inconformes señalaron que, mientras la dirección de la CRT asegura públicamente que respeta los derechos laborales, dentro del organismo se han registrado presiones para desmovilizar al personal afectado.

“Mientras tanto, los mandos de la CRT presumen respeto a los derechos laborales, pero desde la semana pasada han intimidado a compañeros dentro de la institución para que dejen de apoyar el movimiento y de exigir lo que legalmente les corresponde”, agregaron los afectados.

De acuerdo con versiones de los propios trabajadores, dichas prácticas presuntamente incluyen advertencias directas y mensajes verbales para que se abstengan de participar en protestas o difundir su inconformidad, lo que incrementó el descontento y detonó la acción de este jueves frente al regulador.