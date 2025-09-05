Sombra aquí, sombra allá: Natura duplicará tiendas y producción en México

Natura, la multinacional de origen brasileño especializado en la belleza y el cuidado personal, duplicará sus tiendas físicas el próximo año en México, al pasar de 18 a 36 sucursales en el país, con el objetivo de expandirse vía omnicanal, es decir a través de sus consultoras, el e-commerce, las tiendas físicas y recientemente con franquicias.

“Tenemos 18 puntos de venta en total en el país. Entonces la idea es duplicarlos para el próximo año, significa llegar a 36 aproximadamente (…) No podría hablar de números de inversiones porque depende mucho de la localidad, de la ubicación, del tipo de centro comercial”, señaló Francisco Demesa, director general de Natura y Avon México en rueda de prensa al hablar de su estrategia de negocios 2025-2030.

Además, la firma –que adquirió a Avón en el 2020–, proyecta, en dos años, duplicar su producción en su planta de Celaya, Guanajuato, donde fabricaría hasta el 60 por ciento de la demanda de México, en lugar del 30 por ciento que actualmente abastece.

“Nuestra ambición es que llegue al 60 por ciento en los próximos dos años. Desde ahí surtimos a todo el país, pero para que se den una idea, pues surtimos 19 millones de órdenes al año. Más de 1 millón y medio de órdenes al mes”, detalló.

Para lograr ese nivel de producción, explicó, Natura cuenta con una tecnología que se llama Pick to Light, que ayuda a seleccionar los productos que envía a las consultoras.

Además, surten aproximadamente mil 200 productos de Casa y Estilo y más de 4 mil productos de las marcas Natura y Avón.

Apenas en agosto pasado las empresas de ‘ventas por catálogo’ que ahora es omnicanal, inauguró su primera tiendas franquicia en Morelia, por lo que esperan que una buena parte del crecimiento de la firma provenga de este nuevo modelo de negocio que sumaría al e-commerce, las tiendas propias y la venta directa.

A través del modelo de franquicias, la empresa asegura que sus socias y socios logran recuperar su inversión en un plazo menor a tres años, con resultados atractivos en términos de rentabilidad.

La compañía, que en los últimos años ha acelerado la apertura de tiendas, dejó de operar únicamente bajo el esquema de venta directa para incursionar también en el negocio del retail.

Actualmente, Natura cuenta con una fuerza laboral de 500 mil consultoras o vendedoras, el 75 por ciento de ellas mujeres, sin embargo, ese número se ha visto impactado por la migración de personas a trabajos en plataformas como DiDi, Uber, Rappi, o debido a que algunas mujeres al recibir apoyos gubernamentales dejan la venta directa.

“Sí vemos una ligera tendencia a la baja, en México no tanto como en otros países. En el mundo en general sí hay una tendencia a la baja de este modelo de venta directa”, señaló Demesa.

Demesa detalló que como compañía todavía existe espacio para que más consultoras se unan al negocio de ventas por catálogo.