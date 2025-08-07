Corredor del last mile mantiene demanda de espacio

El aumento en la demanda del sector de comercio electrónico y la necesidad de eficiencia en las cadenas de suministro han impulsado la demanda de operadores correspondientes al sector logístico.

Renovaciones y pre-arrendamientos reflejan la fuerte demanda de espacio en el corredor de la última milla, que concentra 76 por ciento del inventario logístico de la Ciudad de México (CDMX).

Considerado también en los últimos años como el hub logístico de CDMX, alentado por la expansión del e-commerce, el corredor CTT (Cuautitlán, Tultitlán y Tepotzotlán) acumuló en el primer trimestre del año una absorción de 198 mil m2.

Con una tendencia de continua demanda sólo en 2024, 47 por ciento se enfocó en espacios dedicados al sector logístico, además de que el pipeline de construcción alcanzó 508 mil m2 en el primer trimestre, de acuerdo con el reporte de la firma CBRE México.

Son las condiciones de este corredor que hicieron posible comercializar la absorción bruta señalada, misma que incluye transacciones como: renovaciones, subarriendos o pre-arrendamientos, equivalentes a 65 por ciento de la actividad reportada en la CDMX.

Se trata de una tendencia que se ha mantenido en períodos anteriores al grado que sólo en 2024, 47 por ciento de la demanda se centró en espacios dedicados al sector logístico en el CTT.

Para entender los niveles en términos de demanda es importante mencionar que esta zona en particular de la ciudad ha registrado tasas de vacancia con mínimos históricos menores al 1 por ciento.

Bajo esta dinámica, el CTT concentró 75 por ciento de las nuevas edificaciones, “gracias a su posición geográfica, así como a las regiones del país que conecta. El aumento en la demanda del sector de comercio electrónico y la necesidad de eficiencia en las cadenas de suministro han impulsado la demanda de operadores correspondientes al sector logístico”.

Respecto al pipeline de construcción la ciudad registró en el lapso de referencia 508 mil m2, además de que las especificaciones de los edificios industriales son aptas para inquilinos de diferentes usos, aunque los desarrolladores han puesto especial énfasis en las alturas, accesos, andenes y seguridad en los nuevos edificios.

El dinamismo registrado apuntaló con un aumento de 6 por ciento en los precios de salida en renta, presionados por la falta de espacios existentes que satisfagan la demanda.

En función de lo anterior, la tasa de vacancia registra mínimos históricos de 0.3 por ciento en los últimos años, proporción equivalente a 30 mil m2.

“Derivado de la demanda y aún con un fuerte pipeline en construcción, hay espacios que se han rentado previamente a su incorporación en el mercado, por lo que el 40 por ciento de los espacios que aún se están construyendo ya cuentan con inquilino. Por lo que se anticipa que los niveles de vacancia se mantendrán en niveles bajos en lo que resta del año”, detalla el reporte.

Asimismo, destaca una demanda diversificada de empresas, no obstante, el fuerte componente logístico, seguido del sector manufacturero, con un 35 por ciento que incluye manufactura diversa.

Francisco Muñoz, vicepresidente ejecutivo del segmento industrial y logístico, asegura que el corredor CTT “seguirá siendo un cluster significativo en la ciudad gracias a la oferta de edificios industriales con espacios que se adecuan a las necesidades de los diferentes tipos de inquilinos. Con una demanda sólida y un pipeline en construcción y en proceso de planeación fuerte, esta zona se mantendrá en un proceso de expansión”.