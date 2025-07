‘Se dieron todas las alertas a tiempo’: Sheinbaum reacciona a incidente en el AICM

El incidente entre dos aeronaves que estuvieron a punto de colisionar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ya está siendo investigado, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum este miércoles.

“Afortunadamente en este caso no pasó a mayores, se dieron todas las alertas a tiempo para que no hubiera ningún accidente y se hace toda la revisión y todas las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir una situación de este tipo”, agregó en su ‘mañanera’ de este 23 de julio.

Audio de 32 minutos contradice versión de la presidenta

Dos aeronaves, una de Aeroméxico y la otra de Delta, estuvieron cerca de chocar después de que ocuparon la misma pista.

A diferencia de lo mencionado por la presidenta, de acuerdo con un audio de 32 minutos del incidente, en poder de El Financiero, no se dio ninguna alerta a las aeronaves involucradas en el fallo de seguridad aérea.

Aunque Sheinbaum dijo que el avión de Delta estaba estacionado, lo cierto es que esa aeronave ya había comenzado su carrera para despegar después de recibir la autorización de la torre de control del AICM.

Incluso, el piloto de Delta fue quien detuvo el despegue al observar la aproximación de la aeronave de Aeroméxico, que se habría equivocado de pista, esto según información de una fuente consultada por El Financiero y cuya opinión técnica está basada en el audio de casi 32 minutos.

Entre las fallas que llevaron al incidente estuvo el cierre de una pista, esto después de que un ave impactara contra un avión, y el mal estado de los sistema de comunicación de la torre de control.

Al respecto, Delta informó que colaborará con las autoridades aéreas de México para las investigaciones. “Agradecemos las acciones de la tripulación para mantener la conciencia situacional y actuar con rapidez”, declaró la empresa a El Financiero.

Sheinbaum defendió al personal de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). Sin embargo, el incidente está relacionado con el control de tránsito aéreo, el cual es administrado por los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), un órgano desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

En México, hay un déficit de controladores aéreos, además de que las condiciones de trabajo del personal técnico de este tipo se han empobrecido desde el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es una profesión muy delicada, si bien son cursos relativamente cortos, el problema es que un controlador no se improvisa”, refirió Rogelio Jiménez Pons, entonces subsecretario de Transportes en septiembre de 2024.

Ángel Domínguez, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM), subrayó la necesidad de desarrollar una infraestructura educativa para satisfacer la demanda del mercado.

“México no sólo puede satisfacer su demanda interna de pilotos, sino también exportar talento a nivel global", comentó. Se prevé que para 2032 habrá una escasez de hasta 30 mil pilotos en América del Norte.