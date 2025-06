AICM ‘sonríe’: Prevé sumar hasta un millón de pasajeros al año tras aumento a operaciones por hora

El aumento marginal de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que ha ascendido de 43 a 44 operaciones por hora, le permitirá gestionar un millón de pasajeros adicionales a los que actualmente recibe, reveló el director del aeropuerto, Juan Padilla Olmos.

En entrevista, el almirante indicó que, por ahora, el nuevo límite tendrá que convivir con las obras de remodelación estéticas, las cuales comenzaron tarde debido al desarrollo del AIFA, y que buscarán aumentar el confort de las terminales.

“Significa un millón de pasajeros al año y tenemos que aprender a convivir con el asunto de la remodelación que también es importante”, remarcó el funcionario.

El ajuste de operaciones le permitirán al AICM superar los 46 millones de pasajeros, una cifra lejana de los 51 millones que logró albergar antes de la pandemia.

Cabe recordar que, de acuerdo con el director general de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), Enrique Vallín, para aumentar el límite de operaciones permitidas por hora en el AICM es necesario mejorar sus terminales.

“Si no se mejora la infraestructura del aeropuerto, ¿cómo se puede garantizar el atender al pasajero? (Debe haber forma) de garantizar la seguridad del pasajero, la comodidad, el confort. Últimamente todas las compañías y aeropuertos versan sus planes en un punto que nadie toma en cuenta, que es la experiencia del pasajero en el vuelo y el aeropuerto. Yo veo infraestructura y si no es la adecuada, no pueden aumentar”, remarcó Vallín.

El AICM ha sido rehabilitado, a lo largo de seis décadas, de forma paulatina, pero sus instalaciones han ido en decadencia por la falta de planes de remodelación profunda y al presupuesto necesario para ello.

De cara al Mundial de Futbol del año siguiente, el AICM llevará a cabo un programa de remodelación estética de las dos terminales, la cual no estará por completo concluida para cuando inicie la justa deportiva en México.

Pese a las obras que se llevarán a cabo para alistar al AICM para la recepción de los turistas mundialistas, estas no estarán terminadas para el inicio del Mundial, por lo que se extenderán hasta finales del 2026 y se reiniciarán tras la conclusión del evento deportivo.