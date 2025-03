Trump celebra efecto de sus aranceles: Hyundai invertirá 5.8 mil mdd en planta de acero en Louisiana

Las acciones de Hyundai Motor Co. subieron después de que el fabricante de automóviles surcoreano revelara planes para realizar una inversión récord de 21 mil millones de dólares en Estados Unidos para aliviar los riesgos de las amenazas del presidente Donald Trump de imponer aranceles radicales.

Las acciones subieron hasta un 7.5 por ciento en las primeras operaciones del martes en Seúl, la mayor ganancia intradía en más de siete meses. Su filial Kia Corp. avanzó hasta un 4.3 por ciento, mientras que LG Energy Solution Ltd., socio de baterías de Hyundai, avanzó un 2.3 por ciento.

Los avances se produjeron después de que el presidente Donald Trump celebrara la expansión de Hyundai en Estados Unidos, presentándola como una reivindicación del uso de aranceles por parte de su administración para presionar a los fabricantes extranjeros a crear empleos estadounidenses.

“Estamos encantados de informar que Hyundai está anunciando una importante inversión de 5 mil 800 millones de dólares en la industria manufacturera estadounidense”, dijo Trump el lunes en un evento en la Casa Blanca junto al gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry, y ejecutivos del fabricante de automóviles surcoreano.

Hyundai construirá una nueva planta siderúrgica en Luisiana, que, según Trump, producirá más de 2.7 millones de toneladas métricas de acero al año. «Y después habrá una importante expansión», añadió.

“El dinero está llegando a raudales y queremos que siga así”, dijo Trump, calificando la inversión como “una clara demostración de que los aranceles funcionan muy bien”.

Hyundai planea invertir cerca de 21 mil millones de dólares en Estados Unidos hasta 2028 para aumentar la producción de vehículos y en otros proyectos que se espera creen unos 14 mil empleos directos, según declaró la compañía en un comunicado, confirmando un informe anterior de Bloomberg News. La inversión incluye 9 mil millones de dólares para aumentar la producción de la fábrica a aproximadamente 1.2 millones de vehículos al año, además de otros 12 mil millones de dólares para otras iniciativas, como la nueva acería en Luisiana.

El presidente de Hyundai, Chung Euisun, dijo que la inversión fortalecería la cadena de suministro de acero en Estados Unidos y dijo que la compañía también compraría 3 mil millones de dólares en gas natural licuado estadounidense.

“Estamos profundizando nuestra asociación con Estados Unidos y reforzando nuestra visión compartida del liderazgo industrial estadounidense”, afirmó.

Hyundai es la última empresa extranjera en destacar sus planes de aumentar la producción en Estados Unidos, mientras Trump intensifica la guerra comercial para obligar a los fabricantes a crear más empleos en el país. El presidente ya ha impuesto gravámenes al acero y al aluminio, y se dispone a anunciar impuestos de importación aún más amplios el 2 de abril. En esa fecha, se espera que la administración revele aranceles recíprocos que afectarán a otros países con gravámenes equivalentes a las barreras que imponen a los productos estadounidenses.

Funcionarios de Trump han reconocido públicamente en los últimos días que la lista de países objetivo podría no ser universal, pero aún no está claro a qué naciones apuntarán. Corea del Sur es una de las naciones que Trump cita como abusadoras comerciales.

“Quizás les dé un respiro a muchos países, pero es recíproco, aunque podríamos ser incluso más amables”, dijo Trump el lunes, insinuando que algunos países podrían recibir un indulto. Sin embargo, también reiteró su amenaza de anunciar aranceles adicionales en los próximos días, relacionados con automóviles y también con la madera en el futuro, incluyendo madera y astillas de madera.

Se espera que los aranceles del 25 por ciento al ​​acero y al aluminio que incentivan a los fabricantes de acero extranjeros a construir dentro de las fronteras estadounidenses den un impulso a las ganancias a corto plazo a los productores nacionales, pero existe una preocupación generalizada de que la demanda débil, la inflación continua y los altos costos de endeudamiento continuos actúen como vientos en contra masivos para la industria.

Hyundai se expande por Estados Unidos

El último impulso de inversión de Hyundai se produce cuando abre oficialmente una nueva planta de vehículos eléctricos cerca del puerto de Savannah, Georgia, que anunció por primera vez en 2022. El director ejecutivo de Hyundai, José Muñoz, ha dicho durante mucho tiempo que la compañía seguiría una estrategia de localización en los Estados Unidos para mitigar el riesgo de cambios de políticas.

Hyundai ha estado reequipando su planta de Georgia para fabricar vehículos híbridos ante la desaceleración de la demanda de vehículos eléctricos. La compañía, junto con sus socios SK On Co. y LG Energy Solution Ltd., también está invirtiendo en dos empresas conjuntas de baterías para aumentar la capacidad de la planta.

Se espera que la nueva acería emplee a unos mil 500 trabajadores, según una persona familiarizada con el proyecto que pidió no ser identificada. Los planes de Hyundai para construir un horno de arco eléctrico en Estados Unidos han sido objeto de amplio debate en el mercado siderúrgico nacional desde principios de año.

En enero, el Korea Economic Daily informó que Hyundai planeaba construir una acería multimillonaria en Luisiana para abastecer a sus plantas de ensamblaje de vehículos Hyundai y Kia en Estados Unidos. CNBC informó el lunes sobre los planes de Hyundai para anunciar la inversión de 20 mil millones de dólares.

La ofensiva arancelaria de Trump —un amplio intento por reestructurar los flujos comerciales globales— ha inquietado a los inversores y ha suscitado la preocupación de que estas medidas puedan llevar a la economía estadounidense a una recesión. En ocasiones, Trump ha revertido el rumbo o suspendido los impuestos a las importaciones, lo que ha generado incertidumbre entre empresarios e inversores.

A principios de este mes, ofreció una prórroga a las empresas automotrices de los nuevos aranceles impuestos a México y Canadá, retrasando la aplicación de dichos gravámenes a los vehículos y autopartes cubiertos por el tratado comercial de América del Norte que negoció durante su primer mandato. Esto ocurrió después de que los jefes de las Tres Grandes de Detroit se reunieran con funcionarios de la administración para impulsar una exención.

La industria automotriz es particularmente vulnerable a los aranceles de Trump contra México y Canadá, ya que sus cadenas de suministro están profundamente integradas en todo el continente. Trump lleva mucho tiempo deseando que las empresas construyan plantas de fabricación en Estados Unidos para evitar la dependencia de las importaciones extranjeras.

Para complicar aún más el panorama siderúrgico en Estados Unidos, la incertidumbre en torno a la política arancelaria general de Trump. Nucor Corp., la mayor siderúrgica estadounidense, Steel Dynamics Inc. y United States Steel Corp. advirtieron la semana pasada a los inversores sobre los decepcionantes resultados del primer trimestre. Según los analistas de Citi, la principal preocupación era la incertidumbre arancelaria, ya que los compradores temen que un exceso de aranceles comience a causar una destrucción de la demanda en toda la economía.