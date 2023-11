Mexicana de Aviación cumple con ‘otra palomita’: Obtiene certificado para operar

Hasta la fecha no hay registro de aeronaves de la Mexicana militar. (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) concedió una asignación en favor de la Aerolínea del Estado Mexicano, la empresa que operará bajo el nombre de Mexicana de Aviación y que será administrada por elementos militares.

La propia AFAC informó que el pasado 30 de octubre entregó el Título de Asignación en favor de la empresa denominada Aerolínea del Estado Mexicano S.A de C.V.

“Es el primero que se entrega a partir de las modificaciones a la Ley de Aviación y su Reglamento, aprobados el pasado 3 de mayo”, refirió la dependencia en su cuenta de X.

La figura legal de asignación fue creada ex profeso para la operación de una aerolínea del Estado, la cual también podrá ser parte de un conglomerado que administre simultáneamente un puerto aéreo, como lo hace la Secretaría de la Defensa Nacional con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

La asignación, a diferencia de la concesión, es otorgada a las paraestatales y la duración para operar una aerolínea comercial y de carga no tiene una duración definida.

El Gobierno pretende comenzar la operación de Mexicana de Aviación a partir de diciembre con precios de boletos 20 por ciento más baratos en comparación con otras aerolíneas.

No obstante, hasta la fecha no hay registro de aeronaves de la Mexicana militar. El plan inicial del Gobierno consistía en arrendar 10 aeronaves Boeing 737-800 que debían entregarse entre septiembre y octubre, operaciones que no se han cumplido.

Además, la venta de boletos no ha empezado, esto a menos de fin mes del arranque previsto de la empresa aérea. No hay vuelos programados para el cuarto trimestre del año o el primero de 2024 en una base de datos de la industria operada por Cirium, según François Duflot, analista de aviación de Bloomberg Intelligence.

Con información de Bloomberg