Microsoft ‘tambalea’ en compra de Activision: Comisión de Comercio de EU apelaría fallo de juez

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) se inclina por apelar el fallo de un juez federal contra el intento de la agencia de bloquear la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft por 69 mil millones de dólares, según una persona familiarizada con el caso.

No se ha llegado a una decisión final, pero la apelación podría presentarse este miércoles 12 de julio, dijo la persona, que pidió no ser nombrada porque no estaba autorizada para discutir deliberaciones confidenciales.

La jueza federal de distrito Jacqueline Scott Corley en San Francisco falló a favor de Microsoft el martes 11 de julio y encontró que la FTC no probó que la combinación con Activision dañaría la competencia por los juegos. Ella extendió una orden de restricción temporal que impide que Microsoft cierre el trato hasta la medianoche del viernes, hora de la costa oeste de Estados Unidos.

La FTC necesitaría buscar una suspensión de emergencia de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito para extender esa pausa más allá del viernes, escribió.

Robert Lande, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Baltimore, dijo que Corley era demasiado estricta con el nivel de certeza que requería del caso de la FTC. La ley solo requiere que la agencia demuestre que un acuerdo “puede” disminuir sustancialmente la competencia, no que “lo hará” o “es probable que lo haga”, dijo.

“Creo que el juez evaluó el caso utilizando el estándar incorrecto y creo que la FTC debería apelar”, dijo Lande, quien dio una conferencia en la FTC en marzo sobre una investigación sobre cómo los tribunales han aplicado ese estándar antimonopolio a las fusiones.

Sin embargo, el profesor de derecho de Stanford, Doug Melamed, dijo que cree que es poco probable que la corte de apelaciones se pronuncie antes de la fecha límite del acuerdo el 18 de julio.

“Es extremadamente improbable que la FTC pueda persuadir a la Corte de Apelaciones para que prohíba la fusión antes del 18 de julio”, dijo Melamed, exfuncionario antimonopolio del Departamento de Justicia.

Microsoft se negó a comentar sobre una posible apelación, refiriéndose a sus comentarios anteriores sobre el fallo del juez: “Estamos agradecidos con el tribunal de San Francisco por esta decisión rápida y completa”, dijo el presidente de Microsoft, Brad Smith.

La FTC se negó a comentar.