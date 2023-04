¡Juguetes nuevos! Toys ‘R’ Us abrirá tiendas físicas y virtual en México

Liverpool anunció esta semana una alianza con WHP para traer al mercado mexicano a la juguetería Toys ‘R’ Us.

La empresa informó que el acuerdo contempla la apertura de tiendas físicas, así como de un canal digital de ventas.

“Es básicamente un acuerdo de regalías, vamos a tener la gestión completa de la operación en México así que decidimos la mercancía que compramos, también decidimos el precio de la actividad promocional, por lo que es básicamente más menos el mismo acuerdo que tenemos para las marcas de William Sonoma”, explicó Enrique Güijosa, director de administración y finanzas para El Puerto de Liverpool, en conferencia con analistas.

Detalló que para evitar errores del pasado no existe un compromiso de cuántas tiendas se abrirán en cierto tiempo, pero es una marca que les permitirá crecer en el mercado de juguetes con inversiones menores, ya que las tiendas no serán de más de mil 500 metros cuadrados.

El mercado de los juguetes en México ‘no es ningún juego’

El mercado de jugueterías en México rebasa los 350 millones de dólares, y se espera alcanzar los 493 millones de dólares hacia 2026, una tasa de crecimiento anual promedio de 30 por ciento, principalmente impulsado por el e-commerce, arrojan estimaciones de Euromonitor.

A 2021 el principal jugador fue Juguetron con 22.4 por ciento del mercado, Julio Cepeda con 17.6 por ciento y Juguetibici con 8.5 por ciento.

Las operaciones de Toys ‘R’ Us se integrarán a las boutiques que opera la emisora, como son GAP, Banana Republic, entre otras.

La cadena de tiendas de juguetes, Toys ‘R’ Us tiene un legado de más de 70 años en Estados Unidos, en 2018 se declaró en bancarrota y fue en 2021 que se anunció su regreso en Estados Unidos. Güijosa relató que a Toys ‘R’ Us les está yendo bien en su regreso, sobre todo las unidades dentro de Macy’s, y era lo que WHP proponía en un principio, que estuvieran dentro de Liverpool, pero se negaron para no mermar la rentabilidad que juguetes tiene dentro de sus tiendas.