No quedes ‘varado’: ¿Cómo saber si el vuelo que compraste en el AICM tiene horario autorizado?

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) no permitirá que las aerolíneas operen vuelos en horarios no autorizados a partir de este martes 25 de abril, por lo que se advierte que los pasajeros pueden experimentar algún tipo de contratiempo con sus vuelos.

Pero, ¿cómo saber cuál es el horario autorizado? El Gobierno comenzó a mostrar los horarios permitidos en las pantallas del aeropuerto a partir del 26 de marzo, por lo que los pasajeros podrán constatar, en la página web de la terminal, el horario en el que la aerolínea tiene autorizado operar dicho vuelo.

Para ubicarlo, basta tener el número de vuelo en el que se viaja, el cual está disponible en las páginas de internet de cada una de las aerolíneas y que son visibles al momento de reservar un vuelo.

Para saber si la aerolínea está autorizada es necesario verificar que el horario del vuelo ofertado por las empresas coincide con el que el AICM ha establecido para dicha operación aérea.

Por ejemplo, el vuelo VB1232, que Viva Aerobus oferta desde la Ciudad de México y hacia Tijuana es vendido, en su página web, con un horario de salida a las 5:00 horas. Para saber si ese horario está autorizado, se puede consultar en la página del AICM, sección vuelos de salida, en donde se puede constatar que esa operación, efectivamente, está presupuestada para la misma hora en la que la aerolínea oferta dicho vuelo.

En ese caso, no habría problema alguno en la operación.

Cabe señalar que las operaciones que no serán permitidas en el AICM son aquellas que no cuenten con un plan de vuelo autorizado o que intenten, deliberadamente, operar en otro horario que no corresponde. Esta nueva medida no contempla la prohibición por motivos técnicos o atribuibles a otros factores, como el meteorológico, que suele demorar las operaciones aéreas.