A tiempo o nada: AICM no dejará que despeguen vuelos fuera de horario autorizado

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) no permitirá el despegue de los vuelos que incumplan con los horarios asignados por la administración del principal aeropuerto del país, esto ante la persistencia de las aerolíneas en vender vuelos en horarios que no fueron autorizados.

En la tercera sesión extraordinaria del Comité de Operación y Horarios del AICM de este martes 25 de abril, la dirección del puerto anunció el endurecimiento de las medidas contra las operaciones fuera de tiempo.

El aeropuerto había, como primer paso, dejado de publicar los horarios comerciales de los vuelos que despegan desde el puerto aéreo, mismos que no corresponden, en algunos casos, con los que venden las líneas aéreas a los pasajeros.

No obstante, en el primer trimestre del año, las aerolíneas mantuvieron operaciones fuera de norma, por lo que el AICM, en coordinación con Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), la Profeco, así como la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) anunciaron el protocolo a seguir cuando una aeronave no cuente con plan de vuelo o pretenda despegar en un horario no autorizado.

En dichos casos, el responsable designado por la AFAC notificará que el plan de vuelo, o el vuelo, está en un horario no autorizado a la sugerencia de slots. Después, dicha dependencia verificará si el vuelo cuenta o no con autorización de horario.

En caso negativo, se le notificará a la aerolínea que no se le permitirá el plan de vuelo, no se le asignará posición para el despegue, además que Seneam no le brindará los servicios aéreos necesarios.

En ese caso, dadas las posibles afectaciones a los pasajeros, la Profeco actuará en función de sus competencias y aplicará las sanciones correspondientes.

Estas medidas entraron en vigor al término de la citada reunión, a las 12:37 horas de este martes.

Según el AICM, en el primer trimestre se realizaron 2 mil 770 vuelos intencionalmente en fuera de horario.