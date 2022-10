SoftBank analiza vender su participación en TelevisaUnivision

SoftBank está considerando la venta de su participación en la emisora de televisión en español TelevisaUnivision, según personas familiarizadas con el tema, a medida que el conglomerado japonés se deshace de activos en medio de un declive tecnológico prolongado.

No se ha tomado una decisión final y la empresa de telecomunicaciones japonesa con sede en Tokio podría optar por quedarse con la participación de Televisa-Univision, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque el asunto no es público. No está claro el valor de la participación.

Un representante de SoftBank se negó a comentar. Los representantes de TelevisaUnivision no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

SoftBank ayudó a financiar TelevisaUnivision

SoftBank se interesó en TelevisaUnivision el año pasado cuando ayudó a financiar la compra de los activos de contenido y medios de su rival Grupo Televisa SAB, creando la nueva entidad. SoftBank Latin American Fund lideró una inversión de capital preferente de mil millones de dólares para respaldar el acuerdo, informó Bloomberg News en ese momento.

La venta potencial llega al tiempo que el fundador de SoftBank Masayoshi Son, recortó personal y vendió activos, incluida parte de su participación en Grupo Alibaba Holding Ltd. para recaudar efectivo y reforzar su balance.

El 8 de agosto, SoftBank presentó su informe trimestral y reveló que había perdido cerca de 23 mil millones de dólares (mdd) en los últimos tres meses. Parte de esta pérdida, la mayor en la historia de la compañía, se debió a la depreciación del yen japonés. Pero la mayor parte, 17 mil mdd, provino del fondo de capital de riesgo Vision Fund.

Son señaló con pesar que, considerando las pérdidas del trimestre previo por 19 mil mdd, en lo que va de 2022, los mercados habían aniquilado todas las ganancias del conglomerado desde 2021, cuando las valuaciones tecnológicas se dispararon drásticamente en medio de las compras impulsadas por la pandemia.