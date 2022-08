Consultorios médicos de farmacias en México: ¿Cuántas personas atienden al día?

Los consultorios de las farmacias afiliadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) y la Asociación Nacional de Distribuidores de Medicinas (ANADIM), donde se agrupan las cadenas como Farmacias del Ahorro, Farmacias Guadalajara, Farmacias YZA y Farmacias San Pablo, por mencionar algunas, atienden a más 200 mil pacientes al día.

“Todos los días, los consultorios anexos a farmacia, en número redondos, atienden a cerca de 340 mil personas, y en los consultorios de las cadenas que prestamos en ANTAD y ANADIM son 200 mil. Entonces comprenderás que es un número grandísimo en donde, afortunadamente, hemos sumado para que haya una descarga de la demanda que existe por parte de los derechohabientes”, comentó en entrevista Manuel Cardona, director de relaciones con el Gobierno de México para la ANTAD.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021, 23.3 por ciento de los mexicanos se atendió en el IMSS; 22.2 por ciento en consultorios de médico privado ubicados en domicilios particulares; 16.4 por ciento en centro de salud u hospital de la Secretaría de Salud; 19.9 por ciento en consultorios adyacentes a farmacias (CAF); 5.5 por ciento en consultorio dentro de un hospital privado, y 3.2 por ciento en otros servicios privados.

Las personas que acuden a estos establecimientos señalan que los motivos para acudir fueron principalmente el contar o no con la afiliación, y la cercanía.

A 89 por ciento de los usuarios le recetaron medicamentos y 70 por ciento reportaron gasto en este rubro, siendo 450 pesos la mediana del gasto. Este fue uno de los puntos criticados el martes por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

“Básicamente el personal de salud está bajo presión porque tienen que hacer recetas de múltiples medicamentos, porque ese es el interés principal, no es dar consulta, no es resolver problemas de salud”, acusó.

Andrés Castañeda, coordinador del colectivo Cero Desabasto, comentó que estos consultorios muestran “la ineficiencia del sector público” sanitario y responden a una necesidad de la población de resolver problemas de salud.

“No quiere decir que sean malos. Sin duda, son pocos convenientes para un sistema público de salud, o no es un modelo ideal a aspirar, porque es una atención reactiva, pero no de seguimiento”, pronunció.