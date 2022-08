Constellation Brands dice que México apoya su producción de cerveza pese a sequía

Constellation Brands, empresa que tiene en su catálogo a cervezas como Modelo y Corona para su venta en Estados Unidos, dijo que cuenta con el apoyo del gobierno mexicano para su cervecería existente y sus planes de expansión en México.

La empresa respondió a las preocupaciones de que se le podría prohibir el uso de agua en el árido norte del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobierno mexicano “han expresado pleno apoyo a nuestros planes operativos de cervecería existentes en México”, dijo la compañía en un comunicado enviado por correo electrónico. Esos planes incluyen la construcción de una planta en el estado de Veracruz, a lo largo de la costa del Golfo.

Las acciones de Constellation subieron un 3.6 por ciento a las 13:34 horas de este lunes en las operaciones de Nueva York, reduciendo la pérdida anual de las acciones en un 3 por ciento.

López Obrador dijo el lunes que México, el mayor exportador de cerveza del mundo, debería dejar de fabricar cerveza en el norte del país en medio de una grave escasez de agua. “Esto no quiere decir que no vamos a producir más cerveza, es decir que no vamos a producir cerveza en el norte, eso se acabó”, dijo López Obrador durante una conferencia de prensa. “Si quieren seguir produciendo cerveza, aumentando la producción, entonces todo el apoyo para el sur o el sureste”.

Constellation dijo que está involucrada en “discusiones en curso” sobre la construcción de una planta en Veracruz. “Estamos trabajando juntos para iniciar la construcción de nuestra nueva cervecería en Veracruz en un área con abundante suministro de agua y una fuerza laboral capacitada”, dijo la compañía.

Los planes de Constellation para una planta en Veracruz siguen al rechazo de una cervecería en Mexicali, en Baja California. La suspensión abrupta del proyecto resultó en un cargo por deterioro de 666 millones de dólares, registrado en el primer trimestre del año fiscal 2022.

Las inversiones de la compañía en México son clave para su estrategia de crecimiento. Además de la planta de Veracruz, busca expandir y optimizar los sitios de producción existentes en Nava y Ciudad Obregón, ambos ubicados en el norte de México, según un comunicado regulatorio de junio. Constellation estima que gastará mil 200 millones de dólares en su año fiscal actual para expandir las operaciones en México.

El riesgo político en la producción de cerveza al norte de México

Andrea Teixeira, analista de JPMorgan, dijo que no es la primera vez que López Obrador expresa su preocupación por la sequía en el norte de México. “Vemos los comentarios de ayer en gran medida en línea con la retórica anterior”, dijo Teixeira. Agregó que “el riesgo político siempre es una preocupación, particularmente porque los problemas de derechos de agua ya han descarrilado la cervecería planeada de Mexicali”.

Constellation, que JPMorgan calificó como “overweight”, está experimentando una fuerte demanda, escribió Teixeira. Estima que actualmente del 75 al 80 por ciento de la producción de la empresa proviene de Nava, y dijo que si bien sus operaciones en Ciudad Obregón también están en el norte, los comentarios del presidente parecen enfocados en el estado de Nuevo León, donde la sequía está teniendo un mayor impacto.

Constellation dijo que también está trabajando con las autoridades para restaurar las cuencas hidrográficas y proporcionar un amplio acceso al agua en las comunidades mexicanas donde opera.

Es probable que Heineken, propietaria de las marcas de cerveza Sol y Tecate, continúe operando sin obstáculos, escribió el analista de Jefferies Edward Mundy en una nota de investigación. “No creemos que la cadena de suministro de Heineken México se vea afectada negativamente por los comentarios en la conferencia de prensa”, dijo.