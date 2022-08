Escasez de autos ‘frena’ ventas por más de 15 mil mdp en agencias e impulsa a seminuevos

La escasez de autos nuevos por problemas en la cadena de suministro global como la falta de semiconductores, provocó que se dejaran de vender alrededor de 23 mil 619 autos en agencias de México en el primer semestre del año, lo que equivale a financiar un total de 15 mil 683 millones de pesos.

Gerardo San Román, director de la consultora Jato Dynamics Latam, dijo en conferencia de prensa que esta situación ha ocasionado además un impacto en el financiamiento de créditos para el financiamiento a plazos más cortos, privilegiando a los modelos de SUVs, además de que la falta de inventario ha impulsado las ventas de seminuevos.

“¿Por qué no se han capitalizado estos casi 24 mil créditos, meramente es un tema también de oferta, faltan carros, no hay carros, es es el problema que estamos enfrentando, quizá no es el 100 por ciento de la respuesta, el 80 o 90 por ciento se debe precisamente a la escasez”, dijo.

Agregó que “no sólo en México, sino a nivel global, SUVs es el segmento que más ha crecido no sólo en términos de volumen, sino en términos de oferta, hace 15 años veíamos que unos cuantos eran los que hacían SUVs, hoy vemos casi que absolutamente todos los fabricantes tienen al menos una alternativa de SUVs y además se ha ido incrementando”.

Por su parte, Eric Ramírez, director regional para Latam de Urban Science, detalló que estos más de 15 mil millones de pesos que no se cerraron en un contrato en los primeros seis meses del año representaron el 10 por ciento de las ventas totales, cifra que en el acumulado del 2020 podría representar un total del 20 por ciento.

“Si lo ponemos en contexto contra el volumen total de financiamientos que se hicieron en el 2021, en el que fueron alrededor de 140 mil millones de pesos, estamos hablando de poco más del 10 por ciento de la oportunidad de negocio en el primer semestre del 2022, entonces anualizado seguramente va a ser una oportunidad de casi el 20 por ciento”, dijo, por lo que el reto será realizar oferta ‘hecha a la medida’ para cada región en la demanda de cada segmento.

De acuerdo con datos de la AMDA, Jato y Urban Science, el segmento de SUV’s fue donde mayor falta de inventario hizo en el primer semestre, con más de 7 mil unidades que no se pudieron vender, seguido de subcompactos con más de 6 mil autos, compactos y pick ups con 4 mil 170 y 4 mil 776 autos sin venter, por falta de inventario.

Por otro lado, destacaron que a nivel nacional el 56 por ciento de las compras de vehículos ligeros de enero a junio de 2022 se realizaron a través de un banco o una financiera de marca, donde los modelos compactos, subcompactos y SUV’s se comportaron por encima de la media nacional.