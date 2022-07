Alsea espera ganarle amparo al SAT en 3 años por compra de Vips a Walmart

Alsea, la operadora de restaurantes y cafeterías como Starbucks, Domino’s Pizza, Vips, entre otros, se dijo confiada para ganarle el amparo al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por la compra de Vips a Walmart en 2014.

“Tratamos de tener un acuerdo con ellos, sabiendo que no tenemos que pagar nada, nosotros somos los que compramos, Walmart ya pagó. El SAT quiere ganar dos veces por la misma transacción, así que tratamos de tener un acuerdo con ellos, no pudimos, entonces pensamos continuar al proceso legal, con la confianza de que que tenemos bastante oportunidad de ganar este procedimiento”, declaró en conferencia con analistas Rafael Contreras, director de Finanzas para la emisora.

A principios de julio, el SAT embargó algunas cuentas de la operadora por el caso; una medida que solo duró un par de días, luego de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) fallara en favor de la empresa que demandó el proceso del SAT.

“Nuestras operaciones no se vieron afectadas por este congelamiento temporal. El abogado nos dijo que tenemos altas posibilidades de ganar esto, llevará dos o tres años, pero creemos que estaremos seguros de que tendremos éxito en este proceso”, aseguró Contreras.

En conferencia con medios el directivo abundó que hay dos formas de defenderse en este tipo de defensas legales, juicio de forma y de fondo, tomando ellos el segundo camino, donde no necesitas garantizar el crédito fiscal, no necesitas poner una garantía o fianza para poder hacerlo, por ello en el futuro no les pueden volver a congelar o tomar sus cuentas.

Desde febrero del 2020 el SAT reclamó a la operadora un pago por 3 mil 881 millones de pesos, esto como adeudo de aspectos fiscales por la compra del negocio de restaurantes en 2014 a Walmart.

La revisión de la transacción se inició en 2017, y corresponde al valor que fueron valuadas las marcas adquiridas Vips, El Portón, La Finca y Ragazzi, donde el SAT considera que están por debajo de su valor real.

Dicha transacción tuvo un valor por 8 mil 200 millones de pesos, donde la minorista vendió a la operadora 362 restaurantes, de los cuales 263 fueron Vips, 90 El Portón, 7 Ragazzi, y 2 La Finca.

En febrero de 2020 Alsea apuntó que evaluaría las alternativas legales para impugnar dicha resolución ya sea por la vía administrativa o judicial, después en febrero del 2021, el año pasado, la emisora informó que estaba en conversaciones con el SAT para condonar parte del monto, como el SAT lo hizo con Walmart.

A raíz de la misma investigación a Walmart le solicitaban un pago por 10 mil 559 millones de pesos, la minorista dialogó con las autoridades y para mayo del 2020 realizó un pago por 8 mil 079 millones de pesos, una reducción del 23.5 por ciento respecto al monto inicial.