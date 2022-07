Huelga en Telmex: ¿Cuáles son las exigencias del sindicato de telefonistas?

Este jueves estalló la huelga del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, que incluye a 60 mil trabajadores de Teléfonos de México (Telmex), entre activos y jubilados, esto luego de que no se llegara a un acuerdo con la empresa para cumplir sus exigencias.

Es necesario mencionar que desde mayo el sindicato ya había amagado con emplazar la huelga, aunque esta se pospuso para continuar con el diálogo entre el sindicato y directivos de la empresa para evitar un cierre de actividades; sin embargo, las partes no llegaron a un acuerdo y finalmente Telmex entró en huelga por primera vez desde 1985.

Las preguntas son muchas alrededor de la huelga, principalmente por los servicios de Telmex, así como las exigencias de los trabajadores, quienes no han podido llegar a un acuerdo luego de meses sin acuerdo con la empresa de Carlos Slim.

¿Qué exigen los trabajadores de Telmex?

De acuerdo con el portal de noticias del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, los trabajadores activos y jubilados exigen:

Un aumento salarial del 7.5 por ciento “apegado a las condiciones económicas del país”. En meses anteriores Telmex ofreció poco más del 4 por ciento de aumento, mismo que fue rechazado por el sindicato.

Un aumento en prestaciones del 2.9 por ciento .

La cobertura de las vacantes laborales

La no desaparición de la clausula 149 del contrato colectivo de trabajo, que se refiere a la jubilación de los trabajadores de nuevo ingreso.

¿Qué ofrece Telmex?

Un aumento salarial del 4 por ciento para trabajadores activos.

Aumento de más del 1 por ciento en prestaciones .

. Que el incremento a los jubilados sea menor.

Pese a los esfuerzos de ambas partes no se pudo llegar a un acuerdo debido a que no son los aumentos que pide el sindicato y la empresa no dejó su postura de limitar el aumento salarial para jubilados.

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social propuso establecer una mesa de negociación, misma que buscará resolver los temas de: incremento salarial diferenciado, el pasivo laboral y las vacantes.