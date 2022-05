‘Mudanza’ al AIFA: Aerolíneas acuerdan trasladar 204 vuelos del AICM

Las aerolíneas mexicanas cedieron y llegaron a un acuerdo con el Gobierno federal para la migración de 204 operaciones diarias desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al recién inaugurado puerto aéreo de Santa Lucía, reveló el subsecretario de Transportes, Rogelio Jiménez Pons.

En entrevista para El Financiero, el funcionario detalló que a partir de julio Aeroméxico moverá entre 30 rutas-60 operaciones al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; Volaris aceptó trasladar 20 rutas-40 operaciones-, y Viva Aerobus acordó enviar 10 rutas más desde el AICM.

“También se va a pasar toda la carga, que va a llevar 4 o 5 meses, 30 vuelos diarios de carga más los chárter, que son ocho vuelos diarios, dos empresas extranjeras, con un vuelo cada una. Entonces son arriba de los 102 vuelos, que significan 204 operaciones diarias porque son vuelos de ida y vuelta”, agregó Jiménez Pons.

El acuerdo sustituirá al decreto que se había previsto publicar en los siguientes meses y corresponden al plan del Gobierno de enviar alrededor de 25 por ciento de las operaciones del AICM al aeropuerto Felipe Ángeles, que ahora solo tiene 12 operaciones diarias.

Los siguientes pasos del acuerdo

Este plan se prevé dure un año, tras el cual se habrán migrado alrededor de 250 operaciones del puerto aéreo de la capital a Santa Lucía y también al aeropuerto de Toluca.

“Ya no hay decreto, el mismo presidente dijo que no hay decreto, para que no digan que no seamos impositivos”, puntualizó el subsecretario de Transportes.

El acuerdo se selló el lunes tras una reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien logró el consenso con las líneas aéreas para realizar el plan.

Jiménez Pons descarto que el traslado de operaciones se deba al incidente ocurrido el sábado en el AICM, en donde una aeronave tuvo que realizar un procedimiento de ida al aire ante la presencia de otro avión en la pista que había sido designada para su aterrizaje.

El funcionario dijo que, incluso, trasladar solo 25 por ciento de operaciones es una cifra conservadora, pues se podría mover hasta 35 por ciento. El objetivo de dicho plan es desaturar el aeropuerto “que está hecho una porquería, a diario hay retrasos, además de hacer obras de adaptación en el AICM y dotar de masa crítica al AIFA”.