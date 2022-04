Desabasto de níquel ruso amenaza la ‘marcha’ de automóviles eléctricos

La invasión de Ucrania aumentó la agitación entre los fabricantes de vehículos eléctricos por el suministro de níquel, un ingrediente clave de las baterías, ya que Rusia es uno de los mayores productores del mundo y el precio de este material ha comenzado a encarecerse.

Además del desabasto de semiconductores, los problemas de abastecimiento de gas neón de Ucrania utilizado para la fabricación de chips, así como de paladio de Rusia y el cierre de plantas en China por nuevos brotes de Covid amenazan la, de por sí, lenta marcha a la recuperación del sector automotriz.

José Zozaya Délano, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), reconoció que, eventualmente, si aumenta el precio del níquel los productores de autos eléctricos tendrán que trasladar ese costo a los consumidores, sin embargo, sostuvo que por ahora es difícil identificar cuál será el efecto en México.

“Esperemos que sea algo pasajero y no llegue a afectar realmente. El valor del níquel en los mercados internacionales obviamente marca el costo, el cual se le repercute al armador y desde luego él lo repercutirá a la venta del vehículo. Hoy no tengo yo el dato si ya se está repercutiendo o no dentro de los incrementos que se han tenido dada la inflación en general que se ha sufrido, no solo México, sino todo el mundo”, dijo Zozaya Délano.

En México, la consultora J.D. Power reconoció que el precio de los autos ha aumentado 55 por ciento en los últimos seis años, para ubicarse este año en un costo promedio de 399 mil pesos, sin embargo los vehículos híbridos y eléctricos disponibles en el país van de los 443 mil a los 769 mil pesos.

El año pasado la venta de vehículos eléctricos e híbridos se incrementó en 92.9 por ciento anual, al haber colocado 47 mil 79 unidades, que significó una participación de 4.6 por ciento de las ventas totales de autos en México, de acuerdo con la AMIA.

Las sanciones contra Rusia por su invasión tienen en alerta a las armadoras, ya que el país posee alrededor del 17 por ciento de la capacidad mundial de níquel refinado clase 1, un metal clave en la fabricación de las baterías que utilizan estos vehículos. Desde el ataque del 24 de febrero a Ucrania, el precio del níquel ha subido un 30 por ciento.

Si bien en México la transición de vehículos con motor de combustión interna a eléctricos ha sido lenta, el incremento en el precio del níquel podría retrasar aún más la adaptación en el país por un incremento en el precio de los autos.

“Sí nos va a afectar, desafortunadamente estamos viendo que cualquier falta de producto incluso por cuestiones logísticas, los precios se dispararon, algo que no habíamos visto, el año pasado (la inflación automotriz) fue de más o menos un promedio del 8 por ciento en México, y ahora se incrementó a 14 o 15 sólo del año pasado a este”, comentó Gerardo Gómez, director general de J.D. Power México

Nuevos paros amenazan meta de producción

El desabasto y encarecimiento de materias primas y componentes, entre ellos los semiconductores, ha hecho que algunas armadoras en México vuelvan a sufrir paros técnicos, lo que podría afectar la proyección de cerrar el año con 3 millones de unidades producidas en el país. J.D. Power calcula que México dejará de producir cerca de 190 mil unidades este año debido a algún tipo de desabasto.

“Efectivamente (el desbasto de componentes) ha provocado que a lo largo del año haya habido algunos paros técnicos en algunas líneas de producción. Hoy por hoy no tengo información de quiénes y cuándo harán algún tipo de paro técnico, lo que te puedo adelantar es que sí hay optimismo de que para el segundo semestre de este año se empiece a mejorar mucho el suministro de semiconductores”, comentó Zozaya.

Actualmente, armadoras como Volkswagen, Audi y General Motors han decidido irse a paro técnico, en parte debido al desabasto de materias. Aunque en el caso de General Motors, se trata de adaptaciones para la fabricación de vehículos eléctricos del grupo.

“En México vamos a dejar de producir este año un estimado de 190 mil unidades, que podríamos producir si nos dan todos los componentes necesarios, pero está el mundo trabajando a marchas forzadas para surtir componentes a todas las plantas del mundo, por eso se empiezan a dar estos paros técnicos por diferente región dependiendo de la estrategia de cada grupo automotriz”, comentó Gerardo Gómez, director general de J.D. Power México.

A nivel mundial, un pronosticador de la industria automotriz eliminó más de 5 millones de automóviles de sus proyecciones para este año y el próximo, en gran parte debido a las consecuencias que se esperan de la invasión rusa a Ucrania.