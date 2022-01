Ventas de la ANTAD terminan 2021 con alza de 13%

Durante 2021 la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) acumuló ventas por 1.3 billones de pesos.

Lo anterior es un incremento de 2.1 por ciento contra 2020, pero todavía con una caída marginal del 5.4 por ciento comparado con 2019, previo a la pandemia del coronavirus.

“Los factores que influyeron en el comportamiento de las ventas durante 2021, claramente fue el panorama incierto en la economía por la pandemia; los problemas de inventario debido a las cadenas de suministro que es un problema que todavía permanecen; el incremento del comercio informal es un factor importante; la incertidumbre por las estrategias gubernamentales los problemas de inseguridad pública, y el alza de precios de materia públicas”, dijo en conferencia Vicente Yáñez, presidente de la asociación que agrupa a tiendas como Soriana, Chedraui, La Comer, Sanborns, C&A, 7-Eleven entre otras,

En el acumulado de enero a diciembre, las ventas a tiendas comparables, aquellas con más de un año en operación, crecieron 13 por ciento, y a totales, 15 por ciento, lideradas principalmente por el sector de departamentales que incrementó 28.9 por ciento sus ventas a tiendas iguales y 30.8 por ciento a totales, impulsadas por la apertura de tiendas que pudieron tener en 2021 contra 2020, cuando cerraron por cuatro meses debido a la pandemia.

Las tiendas especializadas subieron 10.3 y 12.9 por ciento sus ventas a tiendas comparables y totales, respectivamente, y las de autoservicio elevaron 2.6 sus ingresos a tiendas comparables y 4.2 por ciento a totales.

En términos reales, descontado la inflación cerró en 7.36 por ciento de acuerdo con el Inegi, las ventas de la ANTAD crecieron 5.3 por ciento a tiendas iguales, y totales 7.1 por ciento.

En las proyecciones para 2022 la ANTAD estima un crecimiento nominal a tiendas iguales de 4.3 por ciento y de 7.1 por ciento a totales, con la expectativa de que la inflación se ubique en 4.16 por ciento.

10 empresas se despidieron de la ANTAD

En 2021, fueron 10 empresas las que dieron de baja su afiliación a la ANTAD, debido al incremento de las cuotas que realizó la asociación.

“Como asociación en 2020 no pudimos hacer el foro de negocios de expo ANTAD y eso afectó severamente las finanzas de la asociación, y ya estamos diversificando más nuestras fuentes de ingresos para no tener en el futuro ese tipo de problemas, pero sí eso nos obligó a que en la asamblea de 2020 y 2021 decretamos un incremento en la cuota, y algunas cadenas, dada la problemática que también tienen derivado de la pandemia, decidieron no pagarla y salirse de la ANTAD”, informó Yáñez.

En mayo de 2021, El Financiero informó que Oxxo abandonó a la ANTAD, seguido de Alsea, Recubre y Party City, a quienes para el cierre de año se sumaron las abarroteras Dunosusa, Merco, y Súper Ahorros, seguido de Juguetron, Milano y VickyForm.