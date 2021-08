Pago de impuestos de Interjet le ‘tocan’ a Alemán Magnani, afirma la aerolínea

En el acuerdo de compra de 90.4 por ciento de las acciones de Interjet, nunca se consideró que Alejandro del Valle, el empresario que adquirió la empresa a la familia Alemán, cubriera las obligaciones fiscales pendientes de la aerolínea.

De acuerdo con Carlos del Valle del Río, vocero de Interjet, la inyección de 150 millones de dólares de capital de Del Valle estaba supeditada al pago de impuestos, que debían ser pagados por la familia Alemán, dueña mayoritaria de la empresa aérea hasta 2020.

La familia Alemán no pagó los impuestos y, por ello, no pudo ocurrir, según el vocero de la empresa, la capitalización completa de la línea aérea, a la cual, solo se habrían inyectado unos 60 millones de dólares, de los cuales, una parte considerable no fue en efectivo, sino en especie (material médico, pruebas COVID y cubrebocas).

El martes, la Fiscalía General de la República solicitó la ficha roja de Interpol para que Miguel Alemán Magnani fuera buscado y, en su caso, aprehendido por el presunto delito de defraudación fiscal por cerca de 66 millones de pesos.

La Fiscalía acusa a Alemán Magnani de no haber entregado dichos recursos por concepto del Impuesto Sobre la Renta en el ejercicio 2018.

Javier Mondragón, abogado de la familia Alemán, señaló que su cliente está en Francia y aseguró que, en realidad, es a Del Valle a quien debería perseguir la justicia mexicana pues él era el encargado de pagar los impuestos.

En contraparte, el vocero de Interjet dijo a El Financiero que “el señor Mondragón considera eso. Sin embargo la autoridad piensa distinto, y ha sido muy clara en que es responsabilidad de la anterior administración (de Interjet)”.

Del Valle del Río agregó que las disposiciones de la autoridad tienen más peso que lo declarado por Mondragón.

“Lo demás son declaraciones para desviar la atención”, aseguró.

Interjet no vuela desde el 11 de diciembre del 2020 y sus trabajadores, agremiados a la sección 15 de la CTM, mantienen una huelga en las instalaciones de la empresa desde el 8 de enero de este año.