Movimiento Ciudadano se deslinda de Esther Mejía, candidata en CDMX que declinó por Morena

Movimiento Ciudadano se deslindó de quien era su abanderada, Esther Mejía, excandidata del partido naranja a la alcaldía Álvaro Obregón, luego de su decisión de declinar por Morena durante el debate que se realizó el lunes 20 de mayo.

Esther Mejía anunció en el evento en vivo que se uniría al proyecto del aspirante de Morena, Javier López Casarín.

“Hoy te pido, a ti obregonense, igual que yo, que no te dejes pisotear por nadie. Hoy anuncio que me sumo al proyecto de Claudia Sheinbaum, al proyecto de Clara Brugada y también me sumo al proyecto de mi amigo Javier”, fue parte de lo que dijo Mejía durante su intervención.

A través de un comunicado, Movimiento Ciudadano afirmó que Esther Mejía no representa más al partido y agregó que el pasado 5 de mayo, Mejía Bolaños expresó de manera pública su apoyo a las candidatas de Morena, por lo que Movimiento Ciudadano solicitó de manera inmediata su renuncia de común acuerdo.

“Sin embargo, se ha negado a dimitir de su candidatura a la alcaldía Álvaro Obregón aún y cuando ha quedado de manifiesto su apoyo a otro partido, lo que resulta en una falta de ética total para dar un paso a un lado y poder sustituir su candidatura por alguien que tenga el firme compromiso de representar a Movimiento Ciudadano de manera seria”, indicó.

Ante esta situación, Movimiento Ciudadano solicitó al Instituto Electoral de la CDMX que pospusiera el debate del lunes entre los aspirantes a la alcaldía Álvaro Obregón; sin embargo, el instituto no se pronunció.

‘Es una desfachatez’: Salomón Chertorivski

Salomón Chertorivski, candidato de MC, a la jefatura de Gobierno de la CDMX, criticó que Esther Mejía se haya presentado al debate como representante del partido.

“Lo que hizo es una desfachatez, mantenerse como candidata sin presentarnos su renuncia, ir al debate y hacer el show, pero ya había presentado su intención de irse con Morena”, agregó en un encuentro con medios de comunicación.