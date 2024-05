PERFIL: Esther Mejía Bolaños, la candidata de MC que declinó por Morena en la Álvaro Obregón

A 10 días de las elecciones 2024, Morena ha sumado un nuevo color a su candidatura en la alcaldía Álvaro Obregón (Ciudad de México). La aspirante de Movimiento Ciudadano, Esther Mejía Bolaños ha anunciado este lunes 20 de mayo que declina a favor del partido guinda que abandera Javier López Casarín.

Durante el debate por la demarcación, Esther Mejía señaló: “Hoy te pido, a ti obregonense, igual que yo, que no te dejes pisotear por nadie. Hoy anuncio que me sumo al proyecto de Claudia Sheinbaum, al proyecto de Clara Brugada y también me sumo al proyecto de mi amigo Javier”.

La emecista aseguró que durante su candidatura por la Álvaro Obregón fue víctima de violencia política. El pasado 5 de mayo, en un evento de Clara Brugada en Coyoacán, Mejía se bajó de la contienda en la que participan Lía Limón, de la coalición PAN, PRI y PRD, y Javier López, de Morena, PVEM y PT.

¿Quién es Esther Mejía Bolaños?

Esther Mejía Bolaños es originaria de Guadalajara, Jalisco, pero desde hace años reside en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.

La exaspirante emecista se ha desarrollado en el sector privado como fundadora de la empresa de seguridad privada, Zafer Property Administration & Private Security S.A. de C.V. Además es propietaria de la compañía La Riquette Pastelería, donde demuestra su destreza en el mundo culinario.

Su paso en la política ha sido breve. Mejía fundó los Gobiernos de Coalición La Nueva Mayoría A.C, una entidad que impulsagobiernos de coalición en México, promoviendo el diálogo y la colaboración en el ámbitopolítico.

Mejía Bolaños tiene una Licenciatura en Gastronomía de École Lenotre Paris y otra en Administración de Empresas. Actualmente estudia la carrera de Derecho.

¿Cuáles eran las propuestas de Esther Mejía?

En entrevista con Omar Cepeda, en El Financiero TV, la emecista Esther Mejía señaló que sus principales proyectos en la alcaldía Álvaro Obregón se centrarían en la movilidad, seguridad, salud, educación, cultura y deporte.