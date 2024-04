Máynez en la 87 Convención Bancaria: Descarta reducir edad de jubilación, pero sí ve ajustes fiscales

ACAPULCO, Guerrero.- Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, remarcó que no se puede bajar la edad de jubilación en México debido a que las presiones fiscales del país no brindan esa posibilidad.

“No me parece sensato. No me parece que tenga elementos generacionales. No me parece que sea sano con las presiones fiscales que ya tiene el país para el gasto”, aseguró este 19 de abril durante su participación en la 87 Convención Bancaria.

Álvarez Máynez manifestó que hacer estos ajustes sería una postura irresponsable, aunque sí reconoció que se tiene que hacer ajustes graduales en el sistema en lo relacionado a separar el sistema de salud y de protección social del sistema de pensiones.

“México tiene que discutir la evolución a un sistema de salud que no sea financiado con cuotas obrero-patronales que termina siendo una doble o triple carga para la formalidad, que termina castigando a los empresarios que dan de alta a trabajadores en el IMSS”, indicó.

Agregó que el sistema de salud “nunca va a ser universal si no se financia con instrumentos universales, separando el sistema de pensiones”.

Máynez advierte que viene ‘un problema fisca brutal’ para el próximo sexenio

El candidato de Movimiento Ciudadano aseveró que el próximo sexenio tendrá un “problema fiscal brutal”, por lo que le resulta sorprendente, afirmó, que las candidatas que compiten con él por la Presidencia centren sus propuestas en gastar más sin una lógica fiscal.

Su propuesta en la materia se basa en la implementación de impuestos verdes y gravámenes a sectores que “están siendo prácticamente subsidiado por el Gobierno como las tabacaleras, los ultraprocesados”.

Máynez subrayó que estos cambios tendrían que ser aplicados de forma gradual porque de hacerlo de forma abrupta dañaría las actividades productivas.

“La mejora manera de implementar reformas fiscales tienen que ver con un horizonte de gradualidad y certidumbre para el sector privado, que puede ir planeando ese esquema”, anotó.