Por no saber calentar las tortillas: Detienen a sujeto que le quemó las manos a su hijastro con un comal

El detenido está acusado de presuntamente haber agredido a dos menores de edad, y la madre de no haberlos auxiliado. (Foto: Especial)

Un sujeto que habría quemado las manos de su hijastro de 6 años con un comal porque no sabía calentar tortillas, y sumergido en un tambo de agua al mismo menor y a otro de 4 años, fue detenido por elementos de la Fiscalía del Estado de México y de la Policía Municipal de La Paz.

Este miércoles les fue cumplimentada la orden de aprehensión a Jorge Alberto ‘N’ y Stephany ‘N’, quienes son investigados por el delito de violencia familiar y omisión de auxilio, respectivamente, en agravio de los niños.

El pasado 11 de agosto autoridades estatales recibieron una denuncia que alertaba sobre la posible violencia en contra de dos menores de edad, por ello el Agente del Ministerio Público inició la investigación que permitió identificar y acreditar la posible participación de ambos adultos en posibles hechos delictivos.

De acuerdo a la investigación ministerial, se pudo establecer que el pasado 5 de agosto, Jorge Alberto ‘N’, pareja sentimental de la madre de los niños, los habría agredido físicamente para después sumergirlos en un tambo con agua.

Días después, el padrastro habría quemado las manos del niño de 6 años por haber tomado un chocolate y luego con un comal por no saber calentar tortillas.

En ambos eventos, la madre de los menores estuvo presente y no los auxilió, confirmó la Fiscalía estatal.

La dependencia mexiquense detalló que por estos hechos, el Ministerio Público llevó a cabo actos de investigación y recabó información con la que solicitó y obtuvo de un Juez de Distrito orden de aprehensión en contra de Alberto ‘N’ y Stephany ‘N’, misma que fue cumplimentada durante una cateo.

La pareja de presuntos agresores fue trasladada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde quedaron a disposición de un Juez, quien determinará su situación jurídica.

Asimismo, las víctimas fueron atendidas y se determinó una red de apoyo familiar, por lo que fueron entregados a sus abuelos con quienes actualmente se encuentran.