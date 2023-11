Estructura metálica cae sobre carriles de Periférico Norte; provoca caos en la circulación

El colapso de una estructura metálica sobre Periférico Norte, Edomex, provocó que la circulación en dicha avenida fuera paralizada este viernes 24 de noviembre.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cerca de Cuatro Caminos, en Naucalpan, Estado de México. La estructura metálica cayó en carriles centrales y laterales de Periférico Norte, frente a la fuente de Echegaray.

La estructura, de aproximadamente 10 metros de largo, es removida por bomberos de Naucalpan, quienes aceleran las labores para liberar la circulación.

¿Habrá doble Hoy No Circula hoy viernes?

Si te preguntas si habrá doble Hoy No circula para este viernes la respuesta es no, pues las partículas de ozono no han representado problemas en la Zona Metropolitana del Valle de México y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha emitido alerta por malas condiciones en la calidad del aire.

Recuerda que este programa solo se implementa si hay contingencia ambiental con el fin de reducir la contaminación.

¿Qué autos sí circulan hoy 23 de noviembre en Edomex?