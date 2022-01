¡Aguas! Cuautitlán también arrestará y multará a quienes no usen cubrebocas en espacios públicos

¿Se te olvido el cubrebocas? ¡Cuidado! En Ecatepec y Cuautitlán te pueden arrestar por no usarlo en la vía pública. (Cuartoscuro)

Cuautitlán se convirtió en el segundo municipio del Estado de México en aprobar el arresto y la aplicación de multas de hasta 481 pesos a quien no use cubrebocas en la vía pública.

Durante la primera sesión extraordinaria de Cabildo, el alcalde Aldo Ledezma Reyna y los ediles aprobaron acciones para disminuir el número de contagios por COVID-19, como pruebas de detección del virus y sanitización de calles.

El alcalde morenista afirmó que en caso de que la gente no utilice cubrebocas en lugares públicos se le aplicará una sanción administrativa de seis horas de arresto, la cual podrá ser conmutable; asimismo se impondrá una sanción a los propietarios de establecimientos comerciales que no proporcionen gel antibacterial a sus clientes dentro de sus negocios, o cuando sus trabajadores no utilicen el cubrebocas.

De no cumplir con estas nuevas disposiciones, se podrían hacer acreedores de sanciones por cinco unidades de medida: 481 pesos.

Las medidas, que fueron aprobadas por unanimidad por los integrantes del cabildo local, fueron calificadas por los regidores como necesarias y congruentes para detener la ola de contagios en la entidad mexiquense, que desde el día de hoy se encuentra en Semáforo epidemiológico amarillo.

Finalmente, señalaron a partir de este lunes un camión especial estaría rociando una solución sanitizante pulverizada en calles y avenidas del municipio para eliminar el virus pandémico.]

Ecatepec ya detiene a personas sin cubrebocas

Desde hace un par de semanas, Ecatepec también aprobó la obligatoriedad del uso de cubrebocas en espacios públicos y desde el primer día en vigor de la ley, hubo arrestos por no utilizar la mascarilla y negarse a acatar el exhorto por parte de de policías.

El primer arrestó se realizó en 14 de enero, en la calle Adolfo López Mateos, frente a las oficinas de los Juzgados Civiles y Familiares del municipio, donde integrantes del agrupamiento pidieron al hombre que estaba parado en el exterior de este edificio para que se colocara su cubrebocas.

En un primer momento, el sujeto acató la instrucción de las autoridades municipales. Sin embargo, al ver como se alejaban se lo retiró nuevamente e insultó a los oficiales.

El sujeto fue identificado como Javier ‘N’ de 29 años de edad. Recibió una sanción de ocho horas de arresto, las cuales cumplió en las instalaciones de la Oficialía Mediadora y Calificadora Las Américas.