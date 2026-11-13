La ciudad se muda a las periferias: Millones de personas dejaron los centros urbanos en México

La expansión urbana lleva a millones de personas a vivir en las periferias, mientras los centros de 70 ciudades mexicanas pierden población. (Cuartoscuro).

Las ciudades mexicanas se expanden hacia sus periferias mientras sus centros urbanos pierden población. Esta es una de las principales conclusiones de ‘Centrar el futuro’, un estudio elaborado por investigadores del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, que fue presentado el pasado 10 de noviembre en la Escuela Harvard Kennedy, ubicada en Cambridge (Estados Unidos).

El análisis, realizado a partir de cuatro censos y tres décadas de información, documenta que las zonas centrales de 70 ciudades de México perdieron 2.5 millones de habitantes y pasaron de concentrar más del 40 % de la población metropolitana al 20 % entre 1990 y 2020, fenómeno que denominaron ‘La Gran Pérdida’.

Según la investigación, aceptada para su publicación en la revista científica ‘Nature Communications’, las distancias al centro de las ciudades mexicanas son un 28 % mayores que en un escenario hipotético de crecimiento urbano que hubiera preservado la densidad. En el caso de Ciudad de México, entre 2000 y 2020 la población aumentó en casi tres millones de personas, pero el 26 % del área urbana perdió habitantes.

¿Cuáles son las consecuencias de la Gran Perdida?

Roberto Ponce, director de Investigación del Centro para el Futuro de las Ciudades y profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, explicó a EFE que lo habitual es que, cuando una ciudad crece, sus zonas centrales sigan siendo las más densas y que la densidad hacia las afueras disminuya.

Sin embargo, el experto indicó que en México ocurrió lo contrario, pues los centros dejaron de crecer, perdieron habitantes y gran parte del aumento poblacional se dio en la periferia.

Para Ponce, la causa principal no es la preferencia por vivir en las afueras, sino la falta de oferta de vivienda: “En las zonas centrales la vivienda es muy costosa porque también lo es el suelo. Entonces, los hogares que buscan adquirir su primera vivienda la encuentran en la periferia”, sostuvo.

El investigador advirtió que este modelo implica costos generacionales, productivos y ambientales: viviendas cada vez más lejos de los lugares de trabajo, traslados más largos, infraestructura más costosa y pérdida del suelo natural.

Ponce subrayó que, en países de ingreso medio como México, las zonas centrales cuentan con infraestructura, servicios y conectividad financiados durante décadas, mientras que las periferias presentan carencias de infraestructura y servicios que el Estado deberá cubrir.

El estudio revela que el fenómeno es más intenso en ciudades intermedias (de entre 500.000 y un millón de habitantes), sobre todo las del norte y las costeras. Puerto Vallarta, Piedras Negras y Matamoros figuran entre las que más se expandieron por encima de su crecimiento poblacional, mientras que Zacatecas y Veracruz están entre las que más población perdieron, indicó Ponce.

Ponce planteó, a corto plazo, aumentar la oferta de viviendas accesibles en las zonas centrales, permitir viviendas más pequeñas (de 45 a 70 metros cuadrados) y considerar subsidios públicos para abaratar el costo del suelo.

Explicó que el alto precio del suelo central es síntoma de un sistema de movilidad deficiente, pues al ser la zona mejor conectada, concentra toda la demanda y encarece la vivienda.

Por ello, propuso desarrollar a largo plazo (entre 15 y 20 años) un proceso para llevar transporte a las zonas periféricas y crear “nuevas centralidades” a las que se pueda llegar sin pasar por el centro, lo que le quitaría “presión” a esta zona y, con el tiempo, reduciría sus precios.

El investigador señaló que los instrumentos de planeación mexicanos están “obsoletos”, pues la mayoría de las ciudades abarcan varios municipios sin mecanismos de coordinación. Citó a Colombia y a Brasil como ejemplos de países con ciudades “más verticales” y con mejores herramientas de gestión del suelo, en especial los casos de Medellín y Curitiba.

Ponce aseguró que el mensaje del estudio es de urgencia, pero también de viabilidad. “Urge cambiar este modelo de ciudad que tenemos en México”, expresó, y recordó que las ciudades cuentan con tres herramientas para hacerlo: regulación del suelo, obras de infraestructura e incentivos fiscales.

Con elecciones para gobernador en diferentes estados mexicanos en 2027, Ponce y su equipo de investigación buscarán llevar este tema a las campañas, mientras ofrecen al público general los hallazgos del estudio en la plataforma web centraelfuturo.org.